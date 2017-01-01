Керівником музею Шевченка зробили ставленика Януковича

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Переможцем конкурсу на посаду директора Національного музею Шевченка став Дмитро Стус

Переможцем конкурсу на посаду генерального директора Національного музею Тараса Шевченка став нинішній його керівник Дмитро Стус.

За його обрання проголосували шестеро з дев’яти членів комісії.

Також участь у конкурсі брали колишній директор Музею Тараса Шевченка, керівник Музею історичного центру міста Києва Наталія Клименко, яка не отримала жодного голосу, та головний зберігач Національного музею Тараса Шевченка Юлія Шиленко, за яку проголосував один член комісії.

Двоє членів конкурсної комісії утрималися від голосування за будь-кого з кандидатів, бо вважають, що їхні проекти розвитку музею на 1 і 5 років не є стратегічними.

Натомість обурення рішенням комісії висловили представники громадськості. Вони вважають Дмитра Стуса відповідальним за «незаконну» реконструкцію будівлі київського Національного музею Тараса Шевченка і обіцяють оскаржувати рішення.

«Сьогодні Народ України отримав черговий плювок в обличчя: на посаду директора Національного музея Шевченка знов обраний колишній член банди регіоналів, який безкарно спотворив пам'ятку національного значення, тотально сплюндрував експозицію Кобзаря та продовжує московську політику знищення національної пам'яті шляхом забезпечення поступової деградації Музею», - заявила екс-депутат Київради дружина мера Глухова Олена Терещенко Єскіна.

За її словами, зроблені записи засідання комісії.

«Зрозуміло, публічне нехтування чинним законодавством без відповідної реакції ми не залишимо і будемо вимагати скасування результатів конкурсу через безліч порушень, зокрема наявність конфлікту інтересів у членів комісії», - заявила Терещенко Єскіна.

Єскіна Терещенко додала, що один з членів комісії назвав 4 члени комісії, які мають конфлікт інтересів та оголосив вимогу утриматися таких осіб при голосування відповідно до положення про конкурсну комісію.

«Але жодної реакції на цей факт не було», - зазначила вона.

Раніше понад 60 представників мистецьких і інших експертних кіл України оприлюднили відкритий лист на ім’я президента України Петра Порошенка, у якому закликали його до створення фахової комісії, яка б вивчила питання безпечної реконструкції будівель Національного музею Тараса Шевченка. Серед підписантів листа – зокрема письменники Галина Пагутяк, Людмила Таран, Степан Процюк та Павло Вольвач, вдова дослідника українського Голодомору Джеймса Мейса Наталія Дзюбенко-Мейс та інші.

Як відомо, Стус з 2012 року займав посаду генерального директора Національного музею Тараса Шевченка (від січня 2012). Член гуманітарної ради при Президентові України (від 2010).

У 2013 році Дмитро Стус брав участь у заходах, організованих «Українським вибором». Організацію очолює Віктор Медведчук, проросійський політик, який брав участь у судовому процесі над Василем Стусом, батьком Дмитра. Через це Дмитра Стуса піддали критиці різні культурні діячі, громадські активісти й політики.