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Керівнику розробки системи для НАЗК повідомили про підозру

Главу фірми-розробника системи е-декларування підозрюють в несплаті податків в 1 млн гривень

Прокуратура повідомила про підозру директору компанії, який при використанні коштів міжнародних організацій, наданих на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб і системи е-декларування для Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухилився від сплати податків на майже 1 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області 36-річному директору одного з товариств повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор товариства, яке займається інформаційними технологіями, уклав два договори про розробку програмного забезпечення із Міжнародною організацією з міграції та Програми розвитку ООН. Згідно умов договору, директор мав розробити реєстр тимчасово переміщених осіб та систему електронного декларування для НАЗК.

Втім, отримавши за вказаними договорами кошти, на підставі підробних документів, службовець перерахував гроші на банківські рахунки субпідрядної організації (нерезидента України), яка має ознаки фіктивності та не здійснює реальної фінансово-господарської діяльності.

Проведеною у ході досудового розслідування податковою перевіркою встановлено факт умисного ухилення від сплати податків підприємства на загальну суму 934 977 гривень.

Досудове розслідування триває.