Кернес обізвав екс-депутата та прогнав з міськради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Кернес

«Я прошу вас, шановний клоун на ім'я Дід Мороз, ідіть туди, звідки ви прийшли»,- сказав Кернес Лесику

Із зали Харківської міськради видалили колишнього депутата міськради Андрія Лесика. Як повідомляє Depo.Харків, Лесик вийшов на трибуну та почав вимагати ввімкнути йому мікрофон.

Мер Геннадій Кернес відмовився надати йому слово. «Ви не є депутатом. Лесик, ви клоун, справжній клоун. Ви мало того, що клоун, ви ще себе назвали Дідом Морозом. Тому я прошу вас, шановний клоун на ім'я Дід Мороз, ідіть туди, звідки ви прийшли», - сказав він.

Незважаючи на це, Лесик відмовився покидати трибуну. Кернес оголосив перерву в засіданні на 10 хвилин. Колишній депутат після оголошення спустився з трибуни, його місце зайняв інший доповідач від міськради. Перерви не було.

Одразу ж Лесика вивели із зали засідань.

Кернес висловив переконання, що Лесик прийшов до зали, щоб зірвати засідання, а люди, «які в тому числі є правоохоронцями», його ввічливо вивели. Мер Харкова зазначив, що судове рішення, із яким прийшов Лесик, не дає йому права на повноваження депутата міськради.

Харківський апеляційний адміністративний суд частково задовольнив скаргу екс-депутата Харківської міськради Андрія Лесика на рішення суду першої інстанції, який відмовився скасувати рішення про дострокове припинення його депутатських повноважень. У постанові зазначено, що вона може бути оскаржена в касаційному порядку. Директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що касація буде подана найближчим часом.