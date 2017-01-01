Кернес став на захист сенатора РФ, який голосував за введення військ в Україну

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Харківський міський голова Геннадій Кернес

Суд скасував рішення Харківської міськради про присвоєння звання почесного громадянина Харкова члену Ради Федерації РФ Олександру Шишкіну

Харківська міськрада планує оскаржити рішення суду щодо позбавлення звання почесного харків’янина російського сенатора Олександра Шишкіна.

Про це заявив харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Суд не може нам давати вказівки, хто буде почесним громадянином в Харкові, а хто не буде. Я вважаю, що це незаконне рішення суду. Тому міськрада планує подавати касаційну скаргу на рішення суду», – зазначив Кернес.

За його словами, є питання, які відносяться виключно до компетенції міської ради.

«Виключно на сесії міської ради присвоюється почесне звання «Почесний громадянин міста Харків». Це перше. Друге. У нас сьогодні достатньо тих, хто носить звання «заслужений артист України», «народний артист України», ті, хто творчо підтримує Україну, але вони також живуть у Росії, їздять у Крим, виступають там. Ніхто їх не позбавляє цих звань», – додав Кернес.

Як повідомлялось раніше, 12 квітня Харківський апеляційний суд залишив у силі рішення Дзержинського райсуду Харкова від 7 березня щодо скасування рішення Харківської міськради про присвоєння звання почесного громадянина Харкова члену Ради Федерації РФ Олександру Шишкіну, який голосував за введення російських військ на територію Криму в 2014 році.

В серпні 2014 року сесія Харківської міськради надала звання «Почесний громадянин міста Харкова» російському сенаторові Шишкіну: «За будівництво храмів у Харкові».

Джерело: zn,ua