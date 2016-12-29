Кібератака на ОБСЄ могла бути здійснена з Росії, - спецслужба Німеччини

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Росія традиційно відкидає звинувачення у кібератаках

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини у 2016 році викрило кібератаку на комп'ютери ОБСЄ та бачить ознаки того, що вона могла бути здійснена з Росії. Про це повідомив очільник відомства Ганс-Георг Маасен, передає Deutsche Welle.

«Наш аналіз продемонстрував, що для цієї атаки використовувалася та сама інфраструктура, що й для інших кібератак, пов'язаних з кампанією нападів APT28, метою яких позаминулого року став також Бундестаг», - розповів Маасен.

За його словами, є дані, які вказують на те, що «за цими атаками могли стояти російські джерела».

Натомість Росія відкидає звинувачення у кібератаках. Про хакерський напад на ОБСЄ, однією з головних місій якої зараз є врегулювання конфлікту на Донбасі, стало відомо наприкінці грудня 2016 року.

Нагадаємо, розвідка США офіційно підтвердила: за російськими кібератаками стоїть Кремль.