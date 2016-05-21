Кібератаки росіян не виключені, але ми до них готові, - німецький політик

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Фолькер Каудер припускає, що хакери з Росії можуть атакувати німецькі установи у кіберпросторі

Керівник фракції Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу у німецькому Бундестазі Фолькер Каудер не виключає, що хакери з Російської Федерації можуть атакувати німецькі установи у кіберпросторі. Про це він заявив у інтерв'ю DW, опублікованому у вівторок, 10 січня.

«Ми готові до цього», – зазначив він, нагадавши, що у минулому схожі кібератаки здійснювалися на сервери Бундестагу та уряду ФРН. «Ми не можемо їм запобігти, але ми покращили заходи безпеки», - підкреслив Каудер та вказав, що уряд повинен посилювати присутність у мережі. Політик переконаний, що аналогічні до ситуації з екс-держсекретаркою США Гілларі Клінтон кібернапади щодо канцлерки Анґели Меркель у Німеччині неможливі.

Утім, Каудер заявив, що не може достеменно стверждувати, що до кібератак на США причетна Росія. Хоча, сказав він, «певна інформація була оприлюднена у певний час», а проект Wikileaks, який регулярно публікує витоки секретної інформації, не повідомляв нічого щодо російського кіберпростору, «наче там нічого не відбувалося». Фолькер Каудер додав, що у виборчій кампанії політична сила шукатиме дискусії у медіа для протидії фейковим новинам.

Нагадаємо, німецькі урядовці заявили, що ведуть розслідування безпрецедентного поширення фейкових новин на тлі повідомлень про зусилля Росії вплинути на вибори, що відбудуться у країні восени.

Федеральна служба захисту конституції Німеччини підтвердила, що кібератаки проти Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) у грудні минулого року використовували таку ж інфраструктуру атаки, як і під час зламу серверів німецького парламенту у 2015-му, який приписують групі російських хакерів APT28.