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    Кібербезпека: українські реалії

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    Кібербезпека
    Кібербезпека

    Експерт з питань кібербезпеки Центру досліджень армії, конверсії та розброєння Сергій Радкевич проаналізує стан, загрози та виклики кібербезпеки в Україні

    Сьогодні, 10 травня, о 12:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Кібербезпека: українські реалії». 

    Запрошені гості: Сергій Радкевич, експерт з питань кібербезпеки Центру досліджень армії, конверсії та розброєння (ЦДАКР).

    Експерт аналізуватиме стан, загрози та виклики кібербезпеки в Україні на третьому році гібридної війни, наскільки життєздатна Стратегія кібербезпеки, що вже вдалося реалізувати, чи є в України потенціал замінити софти іноземних компаній, як убезпечити країну в кіберпросторі, хакерські атаки ворога на об’єкти інфраструктури, який орган (структури) повинні дбати про кібербезпеку.

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

    кібератака
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