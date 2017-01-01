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Кібербезпека

Експерт з питань кібербезпеки Центру досліджень армії, конверсії та розброєння Сергій Радкевич проаналізує стан, загрози та виклики кібербезпеки в Україні

Сьогодні, 10 травня, о 12:00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему: «Кібербезпека: українські реалії».

Запрошені гості: Сергій Радкевич, експерт з питань кібербезпеки Центру досліджень армії, конверсії та розброєння (ЦДАКР).

Експерт аналізуватиме стан, загрози та виклики кібербезпеки в Україні на третьому році гібридної війни, наскільки життєздатна Стратегія кібербезпеки, що вже вдалося реалізувати, чи є в України потенціал замінити софти іноземних компаній, як убезпечити країну в кіберпросторі, хакерські атаки ворога на об’єкти інфраструктури, який орган (структури) повинні дбати про кібербезпеку.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: