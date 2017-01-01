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    Кіберполіція розповіла провайдерам, як заблокувати заборонені російські сайти

    • Сьогодні, 07:09
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    <p>Заборонені російські соцмережі</p>

    Заборонені російські соцмережі

    Найбільш ефективним методом у поліції блокування ресурсів за допомогою блокування IР- адреси

    Департамент кіберполіції Нацполіції України надав практичні рекомендації українським інтернет-провайдерам, як заблокувати доступ заборонених на території України веб-ресурсів без закупівлі спеціального технічного обладнання.

    Про це повідомляється на сайті поліції.

    «Працівники департаменту кіберполіції зазначають такі методи блокування, як блокування за IР-адресами, за допомогою DNS та по URL. Найбільш ефективним методом серед них працівники поліції виділяють саме блокування ресурсів за допомогою блокування IР- адреси. Більше того, налаштування обладнання за такими рекомендаціями не потребує додаткових фінансових затрат та придбання техніки», - йдеться у повідомленні.

    У кіберполіції також звернули увагу користувачів на те, що останнім часом в мережі швидко поширюються спеціалізовані браузери.

    «Вони, під легендою надання можливості здолати обмеження доступу до заблокованих ресурсів, насправді отримують повний доступ до операційної системи та персональних даних користувача», - розповіли у кіберполіції.

    Детальніше про рекомендації та практичні поради кіберполіції можна довідатися тут.

    Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

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