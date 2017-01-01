Кіберполіція розповіла провайдерам, як заблокувати заборонені російські сайти

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Заборонені російські соцмережі

Найбільш ефективним методом у поліції блокування ресурсів за допомогою блокування IР- адреси

Департамент кіберполіції Нацполіції України надав практичні рекомендації українським інтернет-провайдерам, як заблокувати доступ заборонених на території України веб-ресурсів без закупівлі спеціального технічного обладнання.

Про це повідомляється на сайті поліції.

«Працівники департаменту кіберполіції зазначають такі методи блокування, як блокування за IР-адресами, за допомогою DNS та по URL. Найбільш ефективним методом серед них працівники поліції виділяють саме блокування ресурсів за допомогою блокування IР- адреси. Більше того, налаштування обладнання за такими рекомендаціями не потребує додаткових фінансових затрат та придбання техніки», - йдеться у повідомленні.

У кіберполіції також звернули увагу користувачів на те, що останнім часом в мережі швидко поширюються спеціалізовані браузери.

«Вони, під легендою надання можливості здолати обмеження доступу до заблокованих ресурсів, насправді отримують повний доступ до операційної системи та персональних даних користувача», - розповіли у кіберполіції.

Детальніше про рекомендації та практичні поради кіберполіції можна довідатися тут.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.