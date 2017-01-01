Кіберполіція закликає українців доносити на провайдерів, які не вимкнули російські соцмережі

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Департамент кіберполіції закликає громадян повідомляти про факти невиконання провайдерами указу президента на електронну адресу

Департамент кіберполіції Національної поліції закликає громадян повідомляти про факти невиконання провайдерами блокування доступу користувачів до ресурсів сервісів Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», а також сервісів «Яндекса».

Про це йдеться в повідомленні кіберполіції.

«Департамент кіберполіції Національної поліції України закликає громадян повідомляти про факти невиконання провайдерами указу президента України №133/2017 на електронну адресу block@cybercrime.gov.ua», – сказано в ньому.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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