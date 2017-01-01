Кібервійни. Меркель збирається бити Кремль у відповідь – Bild

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Меркель і Путін

Спецслужби Німеччини, Швеції, США та Великобританії не виключають кібератаки за наказом Москви перед виборами в Німеччині на мережі важливих об'єктів інфраструктури

Уряд Німеччини хоче уповноважити німецькі спецслужби та інші відомства завдавати кіберударів. Як повідомляє німецький таблоїд Bild із посиланням на радіостанцію NDR, канцлер Німеччини Ангела Меркель «доручила Федеральній раді безпеки перевірити юридичні і технічні можливості для цього».

Причиною поспіху, йдеться у статті, стала інформація про те, що «російський президент Володимир Путін озброюється на випадок цифрової війни. Зокрема, спецслужби Німеччини, Швеції, США та Великобританії не виключають кібератаки за наказом Москви перед виборами в Німеччині на мережі важливих об'єктів інфраструктури, у тому числі телекомунікаційні та енергетичні мережі, електростанції і газопровід».

Поки що німецькі розвідувальні служби не в змозі дати ефективну відсіч. «Існують проблеми навіть на рівні визначення місця розташування атакуючих», – стверджує інсайдер. За його словами, ситуація має змінитися: «Німеччина повинна нарешті отримати право і, перш за все, бути в змозі давати здачу тими ж самими способами. Москва має зрозуміти: якщо ви атакуєте наші мережі, ми атакуємо вас».

Путін, як додає Bild, раніше віддав розпорядження передати всі повноваження з хакерських атак, ведення кібервійни і дезінформації до військових структур.