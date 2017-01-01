Києву для «Євробачення-2017» потрібно ще 29 млн грн – Пліс

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112 Україна Пісенний конкурс «Євробачення-2017» відбудеться з 9 по 13 травня в Києві

Кошти залучать для відеоспостереження і на придбання урн

Заходи щодо підготовки до проведення в Києві пісенного конкурсу «Євробачення-2017» вимагають додаткових ресурсів. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Геннадій Пліс, передає прес-служба КМДА.

Йдеться про додаткових 29 млн гривень. Зокрема кошти підуть на систему відеоспостереження, залучення волонтерів та на придбання урн.

«Створення та розгортання комплексної системи відеоспостереження відповідно до рекомендацій Національної поліції України в місцях розташування міських локацій пісенного конкурсу «Євробачення-2017» потребує суми в розмірі 19 150 тис. грн. На придбання урн для поліпшення благоустрою міста планується витратити 5000,0 тис. грн, залучення волонтерів (одяг, харчування, проїзд) коштуватиме казні 500 тис. грн, організація та проведення спортивно-масових заходів – 4300 тис. грн, благоустрій території музею «Київська Фортеця» – 125 тис. грн. Проведення технічного обстеження атракціонів у парках культури та відпочинку коштуватиме 100 тис. грн, що передбачено проектом рішення», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», на фінал «Євробачення-2017» розпродали квитки.