Київський провайдер відмовився транслювати телеканал «Інтер»

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«Ланет» продовжить транслювати «Інтер» тільки до 10 січня

Трансляція телеканала «Інтер» та інших каналів цієї групи провайдером «Ланет» припиниться вже 11 січня. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор «Ланет» Маріан Івасюк.

За його словами, стимулюючи медіагрупи до конкуренції, у 2017 році в кабельній мережі ретранслюватимуть канали лише 3 з 4 медіагруп.

Оцінюючи поточні рейтинги телеперегляду, у «Ланет» обрали групу, яка не потрапила до списку тих, що будуть транслювати. Нею стала Inter Media Group.

«На прохання дистриб'ютора групи Inter Media Group, на час свят (до 10 січня) їх телеканали продовжать ретранслюватись у нашій мережі», – йдеться в повідомленні.

«Ланет», який обслуговує близько 100 тисяч столичних домогосподарств і входить до топ-10 національних інтернет-провайдерів, умови українських медіа-груп на трансляцію телеканалів назвав неприйнятними.

Нагадаємо, телеканал «Інтер» вирізав зі свого новорічного концерту російського актора Яна Цапника, внаслідок чого новорічний вогник каналу перетворився просто на нарізку виступів співаків. Зважаючи на ситуацію, канал постійно під час новорічної ночі спецільним повідомленням дякував тим глядачам, що залишились з ним.

Джерело: Новое Время