Київ готовий віддати понад 200 осіб в обмін на українських заручників

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Обмін заручниками

Глава СБУ Василь Грицак заявив про готовність Києва провести обмін у найкоротші терміни

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про готовність віддати «Л/ДНР» понад 200 осіб в обмін на українських заручників. Про це він повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Коли буде обмін? Я хочу, щоб він був сьогодні, завтра. Ми підготувалися до обміну, скажу правду, – готові обміняти понад 200 осіб, які висловили таке бажання... Готові зробити це в найкоротші терміни», – заявив Грицак.

Він наголосив: «Ми готові піти (на це) і президент готовий підписати указ (про помилування. – Ред.), щоб забрати наших полонених».

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 24 травня представники ОРДЛО вимагали продовження процедури верифікації. Представники окремих районів Донецької і Луганської областей також заявили, що будуть обговорювати списки на звільнення заручників тільки з Віктором Медведчуком.

Джерело: Інтерфакс-Україна