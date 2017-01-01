Експерти прогнозують рекордний обвал цін на житло в столиці: однокімнатна квартира за 15 тис. дол.

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За прогнозами аналітиків, до кінця поточного року вартість нерухомості в валюті може знизитися на 10%

У 2017 році через обвал цін на житло в Києві, за прогнозами експертів з нерухомості, можуть з'явитися квартири по 15 тисяч доларів.

«Складна ситуація з ринком нерухомості спостерігається як на вторинному, так і на первинному ринках, тому цілком ймовірно, що до кінця року в столиці можна буде придбати непогану однокімнатну квартиру за 15 тисяч доларів», - заявив аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

За словами експерта Миколи Спиридонова, на вартість нерухомості також буде впливати і політична ситуація в Україні.

«Під час нестабільної політичної ситуації багато людей з грошима виїжджають на ПМЖ з країни, намагаючись швидко продати квартири за ціною в півтора-два рази нижче ринкової, що впливає на кон'юнктуру ринку», - зазначив Спиридонов.

За прогнозами аналітиків, до кінця поточного року вартість нерухомості в валюті може знизитися на 10%, проте ціни в гривні і далі будуть рости.

«З 2016-му темпи падіння вартості нерухомості в доларах знизилися з 25% до 11% в рік. Думаю, що тенденція збережеться, і в цьому році ціни впадуть ще на 10%. Гривневий зростання цін буде залежати від курсу долара », - резюмував аналітик Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас.