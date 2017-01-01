Київ поки що не відрізатиме світло непідконтрольній частині Донеччини

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Електропостачання

Наразі рішення про припинення притоків не прийняте, тому що лишається невирішеним питання по місту Авдіївка

«Укренерго» не буде припиняти електропостачання непідконтрольної території Донецької області до завершення будівництва нової лінії електропередач (ЛЕП) до Авдіївки. Про це повідомив у Facebook виконувач обов’язків голови компанії-оператора Всеволод Ковальчук.

«Що стосується Донецької області, наразі рішення про припинення притоків не прийняте, тому що лишається невирішеним питання по місту Авдіївка. Найближчим часом має завершитися будівництво підприємством «ДТЕК Високовольтні мережі» нового фрагменту лінії, яке забезпечить інше джерело живлення міста – і після цього постане питання щодо продовження постачання (електроенергії – ред.) в окремі райони Донецької області», – зазначив він.

Міністерство з питань окупованих територій повідомило сьогодні вранці про знеструмлення лінії електропередач на Луганщині із непідконтрольних територій. Через це, за їхніми даними, без електрики залишились Трьохізбенка, Калаус, Оріхово-Донецьке та Кряківка. Як зазначив Ковальчук, станом на пів на п'яту вечора електропостачання цих міст відновлено.

Пізно ввечері 24 квітня Луганськ та інші населені пункти на неконтрольованій українським урядом частині Луганщини залишилися без електропостачання. Відключення було нетривалим, в окупованому обласному центрі світло зникло о 23:43, а з’явилося о 0:15 25 квітня, повідомляють сайти сепаратистів.

За словами Ковальчука, донині електроенергію на непідконтрольні території Луганщини постачали із електростанції у Щасті та з Росії.

Національна енергетична компанія «Укренерго» ввечері 24 квітня повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію окремих районів Луганської області припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.