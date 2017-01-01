Київ прощається із Любомиром Гузаром: фотогалерея

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Фото: УГКЦ Двері собору будуть відчинені цілодобово

Церемонія прощання з кардиналом відбувається в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві

Поховальна процесія з тілом Блаженнійшого Любомира Гузара в суботу ввечері прибула у Київ. Церемонія прощання з кардиналом у столиці відбувається в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Віряни вже приходять в собор, щоб віддати шану колишньому предстоятелю УГКЦ.

Як повідомили в прес-службі УГКЦ, від моменту, коли труну встановили посередині храму, всі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнійшим – двері собору будуть відчинені цілодобово і біля домовини відбуватимуться молитовні чування.

Завтра зранку в цьому храмі заплановано три літургії: о 7:30, 9:00 і 11:00. Упродовж літургій підхід до домовини буде обмежуватися, зважаючи на те, що триватиме найважливіша молитва Церкви.

Закінчиться прощання у понеділок Архиєрейською Літургією та Чином погребіння. До собору приїдуть близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону, в тому числі й особистий посланець Франциска, Папи Римського, Архиєпископ Кирил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков.

Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору 5 червня.

Раніше у неділю церемонія прощання із Любомиром Гузаром пройшла у Льовові.

Нагадаємо, в середу ввечері глава УГКЦ (2005–2011 рр.) блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

В четвер у Львові було оголошено жалобу через смерть Любомира Гузара.

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