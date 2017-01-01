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    Київ: рух трамваїв на Харківському шосе відновлено

    • Сьогодні, 14:52
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    Трамвай, що переїхав людину
    Фото: dtp.kiev.ua
    Трамвай, що переїхав людину

    Жінка, яка постраждала від зіткнення з трамваєм, жива

    Рух трамваїв на Харківському шосе, який переривався через ДТП, відновлено. Жінка, яка постраждала від зіткнення з трамваєм жива. Про це повідомляє «Українська правда. Київ» з посиланням на прес-службу «Київпастрансу».

    «Рух відновлено. Жінка не померла. Вона жива. То не трамвай винен. Жінка вискочила з підземного переходу, вона бачила, що трамвай вже їде, але думала, що проскочить. Вона вдарилася в трамвай і впала», - розповіла речник підприємства Анна Бондар.

    Вона наголосила, що жінка навіть хотіла відразу залишити місце події.

    «Бабуся хотіла навіть зразу йти, але викликали швидку, поліцію. У неї перелом руки. Приїхали її рідні. Нині вона вже вдома», - наголосила Бондар.

    Раніше сьогодні у Києві, на зупинці «бульвар Ярослава Гашека», трамвай переїхав людину, яка перебігала колії. Через це був тимчасово заблокований рух трамваїв маршрутів № 8, 22 та 29.

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