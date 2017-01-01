Київ стоїть у дев’ятибальних заторах
- Сьогодні, 19:02
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Затори у Києві
Станом на 19:00, на столичних вулицях сталося 19 ДТП
Станом на 18:55, автомобільні затори в Києві сягнули дев’яти балів. Про це свідчать «Яндекс-Карти».
Найбільші затори спостерігаються в центрі столиці: на вулицях Хрещатик, Шота Руставелі, Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького, Пушкінська, Антоновича, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки. Як повідомляє кореспондент «Главкома», швидкість руху центральними вулицями столиці не перевищує 5 км/год.
Також, за даними «Яндекс-Карти», наразі зафіксовано 19 ДТП.