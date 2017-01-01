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    Київ стоїть у дев’ятибальних заторах

    • Сьогодні, 19:02
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    Затори у Києві
    Затори у Києві

    Станом на 19:00, на столичних вулицях сталося 19 ДТП

    Станом на 18:55, автомобільні затори в Києві сягнули дев’яти балів. Про це свідчать «Яндекс-Карти».

    Найбільші затори спостерігаються в центрі столиці: на вулицях Хрещатик, Шота Руставелі, Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького, Пушкінська, Антоновича, Саксаганського, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки. Як повідомляє кореспондент «Главкома», швидкість руху центральними вулицями столиці не перевищує 5 км/год.

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    Також, за даними «Яндекс-Карти», наразі зафіксовано 19 ДТП.

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