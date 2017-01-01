Київ увійшов в десятку найдешевших міст світу

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Київ

Найдорожчим містом світу названо Сінгапур

Дослідники Economist Intelligence Unit склали спеціальний рейтинг найдорожчих міст для проживання у світі. При цьому столиця України – Київ знаходиться наприкінці списку.

Про це сказано у звіті Worldwide Cost of Living 2017.

На першому місці в «дорогому» рейтингу розташувався Сінгапур, за ним йде Гонконг, на третьому місці - Цюріх. Четверте і п'яте місце поділили японські міста Токіо і Осака. Також в десятку найдорожчих міст увійшли Женева, Париж, Нью-Йорк і Копенгаген.

Серед найбільш «дешевих» міст виявилися: Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нігерія), Бангалор (Індія), Карачі (Пакистан), Алжир (Алжир), Ченнаї (Індія), Мумбаї (Індія), Київ (Україна), Бухарест (Румунія), Нью-Делі (Індія).

Відповідне дослідження проводиться двічі на рік, воно ґрунтується на порівнянні 400 цін на 160 видів товарів і послуг. Зокрема, дослідники розглядають ціни на їжу, напої, одяг, товари для будинку і особистої гігієни, ціни на оренду житла, транспорт, рахунки за комунальні послуги, ціни за приватні школи, допомогу по дому і відпочинок.

Як повідомляв «Главком», у рейтингу щасливих країн Україна пасе задніх: 132-ге місце зі 155 країн. Також згідно опитування дев’ять з десяти українців хотіли б заробляти більше.

Джерело: Українські новини