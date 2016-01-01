Київ визнали одним з найбільш небезпечних міст у Європі

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У кінці списку опинилося багато столичних міст через терористичні акти чи соціальні хвилювання за останніх кілька років

Одна з найбільших світових консалтингових компаній Mercer оприлюднила традиційний щорічний індекс якості життя у різних містах світу. Також компанією було представлено і список «найгірших міст». Результати дослідження Mercer опублікувала в прес-релізі.

Європейські міста, як стверджує компанія, домінують у верхній частині рейтингу особистої безпеки: топовими виявилися Люксембург, Берн, Гельсінкі та Цюрих. Відень посідає 5-те місце, а Женева – 6-те. Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен і Нюрнберг поділяють 11-те місце.

У «хвості» списку опинилося багато столичних міст через терористичні акти чи соціальні хвилювання за останніх кілька років.

Наприклад, Париж опинився на 71-му місці, Лондон – на 72-му, Мадрид – на 84-му і Афіни – на 124-му. На рейтинг Афін істотно вплинула політична ситуація в країні.

Замикають список, будучи найнебезпечнішими: Київ, що опинився на 189-му місці, та російські Санкт-Петербург і Москва – 197-ме та 206-те місця відповідно.

Розглянувши 450 міст по всьому світу, Mercer враховувала такі показники: політичне і соціальне середовище (політична стабільність, злочинність, правоохоронні органи), економічне середовище (валютно-обмінні нормативні акти, банківські послуги), соціально-культурне середовище (наявність засобів масової інформації та цензура, обмеження особистої свободи), медичні та оздоровчі аспекти.