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    Київ закриють для вантажівок, як тільки почнеться хуртовина

    • Сьогодні, 16:51
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    Снігопад у Києві
    Снігопад у Києві

    Киян попереджають про значне погіршення погоди з 7 січня

    У Києві 7-8 січня очікується ускладнення погодних умов: снігопади, хуртовини, пориви вітру 15–20 м/с. Вдень 8 січня сильні снігопади, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Приріст снігу становитиме 10–15 см.

    Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    «За інформацією синоптиків, у ці дні утримається холодна погода з температурою вночі 15–19°, вдень 7 січня 15–17°, 8 січня 11–13° морозу», – попереджають у мерії.

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    Влада Києва обіцяє в разі снігопаду в суботу вранці прийняти рішення про перекриття в’їзду до столиці великогабаритного транспорту.

    «Міська влада закликає водіїв за можливості не користуватися власним автотранспортом у період негоди», – наголошують у КМДА.

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