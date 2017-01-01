Київ засипає снігом: вранці уже трапилося шість ДТП

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Сильний снігопад

Через сильний снігопад ситуація на дорогах столиці стрімко погіршується

У понеділок, 6 лютого, вранці ситуація на дорогах Києва стрімко погіршується через сильний снігопад.

Наразі у місті зафіксовані шість ДТП, частина з них - неподалік важливих транспортних розв'язок у районі станцій метро «Петрівка» та «Позняки».

На Південному та Гаванському мостах швидкість руху не перевищує 10 км/год. Набережне шосе рухається не більше 40 км/год.

На в'їздах до міста - також проблеми із рухом транспорту. Із боку Житомира транспорт фактично зупинився, а на Гостомельському шосе швидкість не вище 15 км/год. Із Броварів добратися до Києва можна не швидше 30 км/год.

Завантаженість доріг у столиці вже становить 4 бали станом на 7:50.