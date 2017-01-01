«Київавтодор» звинуватив СБУ у розповсюдженні «фейків»

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У «Київавтодорі» стверджують, що на фото СБУ не їхні кабінети

У комунальній корпорації стверджують, що оприлюднені СБУ фото у справі розкрадання 300 млн гривень не мають стосунку до організації

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомляє, що оприлюднені СБУ у Facebook фото нібито викриття посадовців корпорації у розкраданні сотень мільйонів гривень не мають стосунку до організації. Про це інформує прес-служба «Київавтодору».

«Пост супроводжується «вражаючими» фотографіями, на яких зображено неймовірна кількість купюр та печаток. Комунальна корпорація «Київавтодор» офіційно заявляє, що дані фото не мають жодного відношення до корпорації. Зазначаємо, що у адміністративній будівлі корпорації відсутні кабінети з подібною обстановкою (меблями ремонтом та ін.), які зображені на фотографіях», – йдеться в повідомленні.

Також у «Київавтодорі» додали, що наразі згідно з ухвалою Печерського райсуду Києва проводиться лише досудове розслідування з метою виявлення і фіксації ймовірних правопорушень.

«Тому звинувачувати посадовців комунальної корпорації «Київавтодор» у розкраданні сотень мільйонів гривень та розглядати це як доведений факт – є неправомірним та являється грубим порушенням конституційного права України щодо презумпції не винуватості», - переконані в корпорації.

Нагадаємо, що вчора співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України повідомили про викриття посадовців комунальної корпорації «Київавтодор» на розкраданні близько 300 мільйонів гривень.