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    «Київавтодор» звинуватив СБУ у розповсюдженні «фейків»

    • Сьогодні, 01:54
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    У&nbsp;&laquo;Київавтодорі&raquo; стверджують, що на фото СБУ не їхні кабінети
    У «Київавтодорі» стверджують, що на фото СБУ не їхні кабінети

    У комунальній корпорації стверджують, що оприлюднені СБУ фото у справі розкрадання 300 млн гривень не мають стосунку до організації

    Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомляє, що оприлюднені СБУ у Facebook фото нібито викриття посадовців корпорації у розкраданні сотень мільйонів гривень не мають стосунку до організації. Про це інформує прес-служба «Київавтодору».

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    «Пост супроводжується «вражаючими» фотографіями, на яких зображено неймовірна кількість купюр та печаток. Комунальна корпорація «Київавтодор» офіційно заявляє, що дані фото не мають жодного відношення до корпорації. Зазначаємо, що у адміністративній будівлі корпорації відсутні кабінети з подібною обстановкою (меблями ремонтом та ін.), які зображені на фотографіях», – йдеться в повідомленні.

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    Також у «Київавтодорі» додали, що наразі згідно з ухвалою Печерського райсуду Києва проводиться лише досудове розслідування з метою виявлення і фіксації ймовірних правопорушень. 

    «Тому звинувачувати посадовців комунальної корпорації «Київавтодор» у розкраданні сотень мільйонів гривень та розглядати це як доведений факт – є неправомірним та являється грубим порушенням конституційного права України щодо презумпції не винуватості», - переконані в корпорації.

    Нагадаємо, що вчора співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України повідомили про викриття посадовців комунальної корпорації «Київавтодор» на розкраданні близько 300 мільйонів гривень.

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