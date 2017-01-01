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    «Київенерго» Ахметова оцінює свої збитки у сфері тепла в 1,2 млрд грн

    • Сьогодні, 18:33
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    Tнергокомпанія «Київенерго» 

    Станом на 1 квітня борг споживачів за тепло перед компанією зріс до 5,2 млрд грн

    Столична енергокомпанія «Київенерго» оцінює збитки у сфері централізованого опалення та гарячого водопостачання за 2016 р в 1,2 млрд грн.

    Про це повідомила фінансовий директор компанії Тетяна Грязнова.

    За її словами, збитковість обумовлена відсутністю синхронності у змінах цін на газ і тарифів на тепло, неузгодженістю нормативної бази.

    Також вона звернула увагу на зростання заборгованості споживачів і падіння рівня оплати населенням послуг центрального опалення до 72% та гарячого водопостачання до 86% (проти 87% і 89% відповідно в 2015 році).

    За даними «Київенерго», станом на 1 квітня борг споживачів за тепло перед компанією зріс до 5,2 млрд грн, за електроенергію – до 940 млн грн.

    Раніше повідомлялося, що заборгованість столичного монополіста «Київенерго» (яке конролює ДТЕК Рината Ахметова) перед НАК «Нафтогазом України» за спожитий для виробництва теплової та електричної енергії природний газ з 7 по 14 лютого зросла на 50,6% до 4,941 млрд грн.

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    Джерело: zn,ua

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