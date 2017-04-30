«Київенерго» бреше? НКРЕКП спростувала заяву компанії про неплатежі киян

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У Нафтогазі підкреслили, що інша компанія, яка обслуговує столичних споживачів - ТОВ «Єврореконструкція», зовсім не має таких проблем, про які повідомляє «Київенерго»

За січень-квітень 2017 року кияни оплатили 95,7% вартості послуг, що надаються ПАТ «Київенерго».

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

«З метою недопущення розповсюдження неправдивої, тенденційної інформації, наростання соціальної напруги НКРЕКП повідомляє, що за даними форми звітності 3-НКП, наданої до НКРЕКП ПАТ «Київенерго», стан розрахунків споживачів за січень-квітень 2017 року склав 95,7%», - йдеться у повідомленні.

У тому числі:

- населення без пільг і субсидій сплатило 112,9% послуг, що надаються «Київенерго»;

- виконавці комунальних послуг населенню з опалення і гарячого водопостачання (ЖЕК, ОСББ, приватні підприємства тощо) сплатили 93,8% послуг «Київенерго»;

бюджетні установи - 92,2%;

інші споживачі (зазначена категорія у загальному обсязі корисного відпуску складає лише 8,8%) - 85,4%.

«Стан розрахунків за теплоенергію свідчить про відповідальність споживачів та руйнує міфи про низький рівень оплати», - наголосили в НКРЕКП.

Водночас, стан перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг є відчутно гіршим за платежі населення.

«Через несвоєчасне та неповне відшкодування ПАТ «Київенерго» пільг та субсидій стан розрахунків по цій категорії значно гірше – 62,8%. Сума заборгованості за пільги та субсидії станом на 30.04.2017 лише по ПАТ «Київенерго» склала 1015,8 млн грн», - йдеться в повідомленні регулятора.

Як повідомлялося, вчора «Київенерго» заявила про відключення від гарячого водопостачання мешканців чотирьох районів Києва, мотивуючи це накопиченими державою та споживачами боргами за послуги теплопостачання (опалення та гаряче водопостачання), через що Київтрансгаз припинив газопостачання столичної ТЕЦ-6 (управляється «Київенерго»).

Водночас, в НАК «Нафтогаз України» назвали пояснення «Київенерго» щодо причини відключення гарячої води киянам такими, що не тримаються купи. При цьому, на думку Нафтогазу, неспроможність компанії сплатити навіть за транзит газу, при тому, що ці видатки складають менше 10% загальних видатків компанії, свідчить про те, що у «Київенерго» «великі проблеми».

У Нафтогазі також підкреслили, що інша компанія, яка обслуговує столичних споживачів - ТОВ «Єврореконструкція», зовсім не має таких проблем, про які повідомляє «Київенерго».

Нагадаємо, через борги припинено газопостачання однієї з найбільших в Україні ТЕЦ.

Також експерт припустив, чому «Київенерго» вигідний прорив трубопроводу.