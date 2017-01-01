Київрада хоче забрати у посольства РФ три земельні ділянки
- Сьогодні, 16:20
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Розсилка
У Київраді хочуть розірвати три договори оренди земельних ділянок із Посольством РФ в Україні
Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили розірвання договору оренди одразу для трьох ділянок, що були надані Посольству Російської Федерації в Україні. Про це повідомляє прес-служба Київради.
Мова йде про розірвання договорів оренди земельної ділянки площею
«Ці земельні ділянки були надані у 1998 році Російській Федерації у користування терміном на 49 років. За одну гривню орендної плати на рік московити мали право будувати нове посольство, консульство та резиденцію посла, або ж здавати їх в суборенду, заставляти у банках, чи, навіть, продавати. На щастя, за 17 років цим правом вони скористатися не встигли, і тому ми можемо розірвати договори оренди», - говорить суб'єкт подання відповідних рішень, депутат Київради Ігор Мірошниченко.
Відповідно до проектів рішень, юридична причина розірвання оренди — нецільове використання земельних ділянок та невиконання умов договорів.
Проекти рішень мають також розглянути на пленарному засіданні Київради. Після того, які земельні ділянки повернуть у комунальну власність, депутати клопотатимуть про облаштування там скверів.