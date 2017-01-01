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    Київрада хоче забрати у посольства РФ три земельні ділянки

    • Сьогодні, 16:20
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    Посольство РФ у Києві
    Посольство РФ у Києві

    У Київраді хочуть розірвати три договори оренди земельних ділянок із Посольством РФ в Україні

    Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили розірвання договору оренди одразу для трьох ділянок, що були надані Посольству Російської Федерації в Україні. Про це повідомляє прес-служба Київради.

    Мова йде про розірвання договорів оренди земельної ділянки площею 0,197 га на вулиці Спаській, 14, земельної ділянки площею 0,3634 га на вулиці Спаській, 13-15 та на вулиці Боричів тік, 17, 19, 21 площею 0,3771 гау Подільському районі.

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    «Ці земельні ділянки були надані у 1998 році Російській Федерації у користування терміном на 49 років. За одну гривню орендної плати на рік московити мали право будувати нове посольство, консульство та резиденцію посла, або ж здавати їх в суборенду, заставляти у банках, чи, навіть, продавати. На щастя, за 17 років цим правом вони скористатися не встигли, і тому ми можемо розірвати договори оренди», - говорить суб'єкт подання відповідних рішень, депутат Київради Ігор Мірошниченко.

    Відповідно до проектів рішень, юридична причина розірвання оренди — нецільове використання земельних ділянок та невиконання умов договорів.

    Проекти рішень мають також розглянути на пленарному засіданні Київради. Після того, які земельні ділянки повернуть у комунальну власність, депутати клопотатимуть про облаштування там скверів.

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    Росія Київ земля посольство
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