Київрада сьогодні розгляне питання щодо припинення угоди з «Київенерго»

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Віталій Кличко

«Київенерго» є монополістом на ринку постачання теплової та електроенергії у столиці

На сьогоднішньому засіданні Київради має бути розглянуте питання щодо припинення угоди з «Київенерго». Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання.

«Хочу зазначити, що сьогодні ми повинні розглянути дуже важливе для Києва і його жителів питання – проект рішення Київради щодо припинення угоди з «Київенерго». Рішення, яким ми визначаємо алгоритм наших дій, щоб припинити дію угоди. Це, наголошую, перший крок до реального завершення угоди з «Київенерго» і до можливості міста керувати своїми енергетичними активами та потужностями. І цей крок ми повинні зробити», – наголосив Віталій Кличко.

Як відомо, оперативний контроль над «Київенерго», яке монопольно забезпечує Київ теплом і електроенергією, здійснює олігарх Ринат Ахметов. Компанія входить до енергохолдингу ДТЕК, власником якого є Ахметов.

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