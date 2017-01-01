Київрада забрала 8 гектарів землі у Табачника

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Ян Табачник

Земельна ділянка розташовується в районі затоки «Берковщина»

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати розірвали договір оренди земельної ділянки на Дніпровській набережній Києва з ГО «Міжнародний творчий центр Яна Табачника».

Відповідне повідомлення розміщене на сайті Київради.

Земельна ділянка площею 8,15 га в районі затоки «Берковщина» рішенням Київради у 2003 році була передана в довгострокову оренду терміном на 25 років громадській організації «Міжнародний творчий центр Яна Табачника» для будівництва, експлуатації та обслуговування елітарного клубу «Честь маю».

Як зазначили у Київраді, дане рішення не враховувало висновок Державного управління екології та природних ресурсів та не відповідало нормам Водного та Земельного кодексу України.

Відповідно до цього, Київрада у 2005 році відмінила попереднє рішення та зобов'язала Головне управління земельних ресурсів КМДА припинити договір оренди ділянки.

Однак в 2008 році, згідно з наступним рішенням, землю знову віддали в оренду «Міжнародному творчому центру Яна Табачника».

«Таке рішення перешкоджало реалізації планів територіальної громади Дарницького району по створенню на цій ділянці парку «Берковщина». Тож Київрада розірвала відповідний договір оренди. Рішення підтримали 79 депутатів», - резюмують у Київраді.