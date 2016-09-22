Київраду зобов'язали скасувати заборону на продаж алкоголю вночі

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Заборона на продаж алкоголю

АМКУ визнав порушенням рішення Київської міськради про заборону продажу алкоголю

Сьогодні, 20 грудня, адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України визнала порушенням рішення Київської міської ради про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі на території м. Києва з 23:00 до 10:00. Про це повідомляє прес-служба Київського обласного територіального відділення АМКУ.

Антимонопольний комітет зобов'язав Київраду у місячний строк скасувати зазначене рішення.

«20.12.2016 року адміністративна колегія Київського обласного територіального відділення АМКУ визнала дії Київської міської ради, які полягають у прийнятті рішення №19/1024 від 22.09.2016 «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі на території м. Києва з 23:00 до 10:00» порушенням, яке передбачене п. 3 ст. 50 та абз. 9 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування, що полягає у встановленні не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів, та зобов'язала Київраду у місячний строк скасувати зазначене рішення», – йдеться у повідомленні АМКУ.