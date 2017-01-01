Київська влада до «Євробачення» потратить на урни 5 млн грн

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Урни, які закуплять до Євробачення

Київрада виділила додатково майже 25 млн грн на «Євробачення-2017»

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до міського бюджету на 2017 рік. Рішення підтримали 69 депутатів. Про це повідомляє прес-служба Київради.

У рамках коригування передбачено виділення додаткових коштів на проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Загалом йдеться майже про 25 млн грн. Зокрема, місто планує направити більше 19 мільйонів гривень на систему відеоспостереження в місцях розташування локацій пісенного конкурсу.

«Ми також заклали 5 мільйонів гривень на придбання урн для забезпечення належного рівня благоустрою міста під час проведення «Євробачення». Ще півмільйона гривень – для залучення волонтерів. 125 тисяч гривень піде на благоустрій території Національного історико-культурного музею «Київська фортеця». Це одна з розважальних зон пісенного конкурсу», - зазначив голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков.

Передбачили депутати 81 млн грн комунальному підприємству «Київпастранс» для розрахунків за електроенергію. А також – 204 млн грн районним підприємствам з обслуговування житлового фонду, в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію і вивезення сміття, на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій. Оскільки все це не враховано у нинішньому тарифі.

У рамках коригування головного кошторису столиці, депутати підтримали виділення коштів на покращення інфраструктури. Зокрема, закладено додаткових 809 мільйонів гривень для здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури. Ще 430 мільйонів – на проведення капітального ремонту вулиць, доріг та квартальних проїздів.

За рахунок субвенції з державного бюджету, столиця готова виділити додаткові кошти і на покращення житлових умов для сімей загиблих військовослужбовців та людей з інвалідністю.