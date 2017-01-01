Київська влада хоче підняти ціни на проїзд у транспорті з 15 липня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київський метрополітен

Вартість однієї поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом та фунікулером становитиме 4 гривні, метрополітеном – 5 гривень

Київська міська державна адміністрація оприлюднила проект розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». Згідно з документом, це розпорядження набирає чинності з 15 липня 2017 року.

Вартість однієї поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом та фунікулером становитиме 4 гривні, метрополітеном – 5 гривень.

Прес-служба КМДА повідомляє, що 24 травня у Київській міській державній адміністрації відбудеться брифінг щодо перегляду діючих тарифів на проїзд.

Спікерами виступлять заступник голови КМДА Микола Поворозник і радник першого заступника голови КМДА із питань цінової політики Василь Яструбинський.

ТАРИФИ

на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху





Вид послуг Кількість поїздок Тариф на 1 поїздку, грн Перевезення пасажирів: автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером 1 4,00 метрополітеном (без використання пластикової безконтактної картки) 1 5,00 метрополітеном (у разі використання пластикової безконтактної картки при одноразовому придбанні поїздок) 1-9 5,00 10-19 4,90 20-29 4,80 30-39 4,70 40-49 4,60 50 4,50

Керівник апарату В.Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

______________2017 № _________

ВАРТІСТЬ

проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці, який працює у звичайному режимі руху

№№ п/п Вид проїзних квитків Вартість проїзного квитка, грн. Для фізичних та юридичних осіб Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання Для учнів денної форми навчання на місяць на другу половину місяця на місяць на другу половину місяця на місяць на другу половину місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 Без обмеження кількості поїздок 1 На один вид транспорту автобус 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 трамвай 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 фунікулер 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 тролейбус 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 метрополітен 380,00 190,00 190,00 - 95,00 47,50 міська електричка 190,00 95,00 95,00 - 47,50 23,75 2 На два види транспорту: трамвай - автобус 330,00 165,00 165,00 - 82,50 41,25 тролейбус - автобус 330,00 165,00 165,00 - 82,50 41,25 трамвай - тролейбус 330,00 165,00 165,00 - 82,50 41,25 трамвай – міська електричка 340,00 170,00 170,00 - 85,00 42,50 тролейбус – міська електричка 340,00 170,00 170,00 - 85,00 42,50 автобус – міська електричка 340,00 170,00 170,00 - 85,00 42,50 трамвай - метрополітен 510,00 255,00 255,00 - 127,50 63,75 тролейбус - метрополітен 510,00 255,00 255,00 - 127,50 63,75 автобус - метрополітен 510,00 255,00 255,00 - 127,50 63,75 міська електричка - метрополітен 520,00 260,00 260,00 - 130,00 65,00 3 На три види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус 410,00 205,00 205,00 - 102,50 51,25 трамвай – метрополітен - міська електричка 680,00 340,00 340,00 - 170,00 85,00 тролейбус – метрополітен - міська електричка 680,00 340,00 340,00 - 170,00 85,00 автобус – метрополітен - міська електричка 680,00 340,00 340,00 - 170,00 85,00 4 На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус – метрополітен 710,00 355,00 355,00 - 177,50 88,75 З обмеженням кількості поїздок метрополітеном 5 На один вид транспорту метрополітен (46 поїздок) 190,00 - 95,00 - 47,50 - метрополітен (23 поїздки) - 95,00 - - - 23,75 метрополітен (62 поїздки) 240,00 - 120,00 - 60,00 - метрополітен (31 поїздка) - 120,00 - - - 30,00 6 На два види транспорту: трамвай - метрополітен (46 поїздок) 340,00 - 170,00 - 85,00 - трамвай - метрополітен (23 поїздки) - 170,00 - - - 42,50 тролейбус – метрополітен (46 поїздок) 340,00 - 170,00 - 85,00 - тролейбус – метрополітен (23 поїздки) - 170,00 - - - 42,50 автобус – метрополітен (46 поїздок) 340,00 - 170,00 - 85,00 - автобус – метрополітен (23 поїздки) - 170,00 - - - 42,50 міська електричка – метрополітен (46 поїздок) 350,00 - 175,00 - 87,50 - міська електричка – метрополітен (23 поїздки) - 175,00 - - - 43,75 трамвай - метрополітен (62 поїздки) 380,00 - 190,00 - 95,00 - трамвай - метрополітен (31 поїздка) - 190,00 - - - 47,50 тролейбус – метрополітен (62 поїздки) 380,00 - 190,00 - 95,00 - тролейбус – метрополітен (31 поїздка) - 190,00 - - - 47,50 автобус – метрополітен (62 поїздки) 380,00 - 190,00 - 95,00 - автобус – метрополітен (31 поїздка) - 190,00 - - - 47,50 міська електричка – метрополітен (62 поїздки) 390,00 - 195,00 - 97,50 - міська електричка – метрополітен (31 поїздка) - 195,00 - - - 48,75 7. На три види транспорту: автобус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500,00 - 250,00 - 125,00 - автобус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250,00 - - - 62,50 трамвай – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500,00 - 250,00 - 125,00 - трамвай – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250,00 - - - 62,50 тролейбус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500,00 - 250,00 - 125,00 - тролейбус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250,00 - - - 62,50 автобус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550,00 - 275,00 - 137,50 - автобус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275,00 - - - 68,75 трамвай – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550,00 - 275,00 - 137,50 - трамвай – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275,00 - - - 68,75 тролейбус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550,00 - 275,00 - 137,50 - тролейбус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275,00 - - - 68,75 8 На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (46 поїздок) 540,00 - 270,00 - 135,00 - автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (23 поїздки) - 270,00 - - - 67,50 автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (62 поїздки) 580,00 - 290,00 - 145,00 - автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (31 поїздка) - 290,00 - - - 72,50

Примітка. У вартості проїзних квитків, крім виготовлених на основі пластикових безконтактних карток, врахована вартість виготовлення карток.