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    Київська влада хоче підняти ціни на проїзд у транспорті з 15 липня

    • Сьогодні, 18:19
    • Розсилка
    Київський метрополітен
    Київський метрополітен

    Вартість однієї поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом та фунікулером становитиме 4 гривні, метрополітеном – 5 гривень

    Київська міська державна адміністрація оприлюднила проект розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». Згідно з документом, це розпорядження набирає чинності з 15 липня 2017 року.

    Вартість однієї поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом та  фунікулером становитиме 4 гривні, метрополітеном – 5 гривень

    Прес-служба КМДА повідомляє, що 24 травня у Київській міській державній адміністрації відбудеться брифінг щодо перегляду діючих тарифів на проїзд.

    Спікерами виступлять заступник голови КМДА Микола Поворозник і радник першого заступника голови КМДА із питань цінової політики Василь Яструбинський.

    ТАРИФИ
    на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху

    Вид послуг

    Кількість поїздок

    Тариф на 1 поїздку, грн

    Перевезення пасажирів:

     

     

    автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером

    1

    4,00

    метрополітеном (без використання пластикової безконтактної картки)

    1

    5,00

    метрополітеном (у разі використання пластикової безконтактної картки при одноразовому придбанні поїздок)

    1-9

    5,00

    10-19

    4,90

    20-29

    4,80

    30-39

    4,70

    40-49

    4,60

    50

    4,50

    Керівник апарату                                     В.Бондаренко

     

    ЗАТВЕРДЖЕНО
    Розпорядження виконавчого органу
    Київської міської ради
    (Київської міської державної адміністрації)
    ______________2017 № _________  

    ВАРТІСТЬ
    проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці, який працює у звичайному режимі руху

     

    №№ п/п

    Вид проїзних квитків

    Вартість проїзного квитка, грн.

    Для фізичних та юридичних осіб

    Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання

    Для учнів денної форми навчання

    на місяць

    на другу половину місяця

    на місяць

    на другу половину місяця

    на місяць

    на другу половину місяця

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

     

    Без обмеження кількості поїздок

    1

    На один вид транспорту

     

     

     

     

     

     

     

    автобус

    170,00

    85,00

    85,00

    -

    42,50

    21,25

     

    трамвай

    170,00

    85,00

    85,00

    -

    42,50

    21,25

     

    фунікулер

    170,00

    85,00

    85,00

    -

    42,50

    21,25

     

    тролейбус

    170,00

    85,00

    85,00

    -

    42,50

    21,25

     

    метрополітен

    380,00

    190,00

    190,00

    -

    95,00

    47,50

     

    міська електричка

    190,00

    95,00

    95,00

    -

    47,50

     

    23,75

    2

    На два види транспорту: 

     

     

     

     

     

     

     

    трамвай - автобус

    330,00

    165,00

    165,00

    -

    82,50

    41,25

     

    тролейбус - автобус

    330,00

    165,00

    165,00

    -

    82,50

    41,25

     

    трамвай - тролейбус

    330,00

    165,00

    165,00

    -

    82,50

    41,25

     

    трамвай – міська електричка

    340,00

    170,00

    170,00

    -

    85,00

    42,50

     

    тролейбус – міська електричка

    340,00

    170,00

    170,00

    -

    85,00

    42,50

     

    автобус – міська електричка

    340,00

    170,00

    170,00

    -

    85,00

    42,50

     

    трамвай - метрополітен

    510,00

    255,00

    255,00

    -

    127,50

    63,75

     

    тролейбус - метрополітен

    510,00

    255,00

    255,00

    -

    127,50

    63,75

     

    автобус - метрополітен

    510,00

    255,00

    255,00

    -

    127,50

    63,75

     

    міська електричка - метрополітен

    520,00

    260,00

    260,00

    -

    130,00

    65,00

    3

    На три види транспорту:

     

     

     

     

     

     

     

    автобус - трамвай - тролейбус

    410,00

    205,00

    205,00

    -

    102,50

    51,25

     

    трамвай – метрополітен - міська електричка

    680,00

    340,00

    340,00

    -

    170,00

    85,00

     

    тролейбус – метрополітен - міська електричка

    680,00

    340,00

    340,00

    -

    170,00

    85,00

     

    автобус – метрополітен - міська електричка

    680,00

    340,00

    340,00

    -

    170,00

    85,00

    4

     

    На чотири види транспорту:

    автобус - трамвай - тролейбус – метрополітен

     

    710,00

    355,00

    355,00

    -

    177,50

    88,75

     

    З обмеженням кількості поїздок метрополітеном

    5

    На один вид транспорту

     

     

     

     

     

     

     

    метрополітен (46 поїздок)

    190,00

    -

    95,00

    -

    47,50

    -

     

    метрополітен (23 поїздки)

    -

    95,00

    -

    -

    -

    23,75

     

    метрополітен (62 поїздки)

    240,00

    -

    120,00

    -

    60,00

    -

     

    метрополітен (31 поїздка)

    -

    120,00

    -

    -

    -

    30,00

    6

    На два види транспорту:

     

     

     

     

     

     

     

    трамвай - метрополітен (46 поїздок)

    340,00

    -

    170,00

    -

    85,00

    -

     

    трамвай - метрополітен (23 поїздки)

    -

    170,00

    -

    -

    -

    42,50

     

    тролейбус – метрополітен (46 поїздок)

    340,00

    -

    170,00

    -

    85,00

    -

     

    тролейбус – метрополітен (23 поїздки)

    -

    170,00

    -

    -

    -

    42,50

     

    автобус – метрополітен (46 поїздок)

    340,00

    -

    170,00

    -

    85,00

    -

     

    автобус – метрополітен (23 поїздки)

    -

    170,00

    -

    -

    -

    42,50

     

    міська електричка – метрополітен (46 поїздок)

    350,00

    -

    175,00

    -

    87,50

    -

     

    міська електричка – метрополітен (23 поїздки)

    -

    175,00

    -

    -

    -

    43,75

     

    трамвай - метрополітен (62 поїздки)

    380,00

    -

    190,00

    -

    95,00

    -

     

    трамвай - метрополітен (31 поїздка)

    -

    190,00

    -

    -

    -

    47,50

     

    тролейбус – метрополітен (62 поїздки)

    380,00

    -

    190,00

    -

    95,00

    -

     

    тролейбус – метрополітен (31 поїздка)

     

    -

    190,00

    -

    -

    -

    47,50

     

    автобус – метрополітен (62 поїздки)

    380,00

    -

    190,00

    -

    95,00

    -

     

    автобус – метрополітен (31 поїздка)

    -

    190,00

    -

    -

    -

    47,50

     

    міська електричка – метрополітен (62 поїздки)

    390,00

    -

    195,00

    -

    97,50

    -

     

    міська електричка – метрополітен (31 поїздка)

    -

    195,00

    -

    -

    -

    48,75

    7.

    На три види транспорту:

     

     

     

     

     

     

     

    автобус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка

    500,00

    -

    250,00

    -

    125,00

    -

     

    автобус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка

    -

    250,00

    -

    -

    -

    62,50

     

    трамвай – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка

    500,00

    -

    250,00

    -

    125,00

    -

     

    трамвай – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка

    -

    250,00

    -

    -

    -

    62,50

     

    тролейбус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка

    500,00

    -

    250,00

    -

    125,00

    -

     

    тролейбус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка

    -

    250,00

    -

    -

    -

    62,50

     

    автобус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка

     

    550,00

    -

    275,00

    -

    137,50

    -

     

    автобус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка

    -

    275,00

    -

    -

    -

    68,75

     

    трамвай – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка

    550,00

    -

    275,00

    -

    137,50

    -

     

    трамвай – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка

    -

    275,00

    -

    -

    -

    68,75

     

    тролейбус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка

    550,00

    -

    275,00

    -

    137,50

    -

     

    тролейбус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка

    -

    275,00

    -

    -

    -

    68,75

    8

    На чотири види транспорту:

     

     

     

     

     

     

     

    автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (46 поїздок)

    540,00

    -

    270,00

    -

    135,00

    -

     

    автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (23 поїздки)

    -

    270,00

    -

    -

    -

    67,50

     

    автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (62 поїздки)

    580,00

    -

    290,00

    -

    145,00

    -

     

    автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (31 поїздка)

    -

    290,00

    -

    -

    -

    72,50

    Примітка. У вартості проїзних квитків, крім виготовлених на основі пластикових безконтактних карток, врахована вартість виготовлення карток.

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