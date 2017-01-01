Київська влада хоче підняти ціни на проїзд у транспорті з 15 липня
- Сьогодні, 18:19
-
Розсилка
Вартість однієї поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом та фунікулером становитиме 4 гривні, метрополітеном – 5 гривень
Київська міська державна адміністрація оприлюднила проект розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху». Згідно з документом, це розпорядження набирає чинності з 15 липня 2017 року.
Вартість однієї поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом та фунікулером становитиме 4 гривні, метрополітеном – 5 гривень.
Прес-служба КМДА повідомляє, що 24 травня у Київській міській державній адміністрації відбудеться брифінг щодо перегляду діючих тарифів на проїзд.
Спікерами виступлять заступник голови КМДА Микола Поворозник і радник першого заступника голови КМДА із питань цінової політики Василь Яструбинський.
ТАРИФИ
на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, який працює у звичайному режимі руху
|
Вид послуг
|
Кількість поїздок
|
Тариф на 1 поїздку, грн
|
Перевезення пасажирів:
|
|
|
автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером
|
1
|
4,00
|
метрополітеном (без використання пластикової безконтактної картки)
|
1
|
5,00
|
метрополітеном (у разі використання пластикової безконтактної картки при одноразовому придбанні поїздок)
|
1-9
|
5,00
|
10-19
|
4,90
|
20-29
|
4,80
|
30-39
|
4,70
|
40-49
|
4,60
|
50
|
4,50
Керівник апарату В.Бондаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
______________2017 № _________
ВАРТІСТЬ
проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та міській електричці, який працює у звичайному режимі руху
|
№№ п/п
|
Вид проїзних квитків
|
Вартість проїзного квитка, грн.
|
Для фізичних та юридичних осіб
|
Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання
|
Для учнів денної форми навчання
|
на місяць
|
на другу половину місяця
|
на місяць
|
на другу половину місяця
|
на місяць
|
на другу половину місяця
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Без обмеження кількості поїздок
|
1
|
На один вид транспорту
|
|
|
|
|
|
|
|
автобус
|
170,00
|
85,00
|
85,00
|
-
|
42,50
|
21,25
|
|
трамвай
|
170,00
|
85,00
|
85,00
|
-
|
42,50
|
21,25
|
|
фунікулер
|
170,00
|
85,00
|
85,00
|
-
|
42,50
|
21,25
|
|
тролейбус
|
170,00
|
85,00
|
85,00
|
-
|
42,50
|
21,25
|
|
метрополітен
|
380,00
|
190,00
|
190,00
|
-
|
95,00
|
47,50
|
|
міська електричка
|
190,00
|
95,00
|
95,00
|
-
|
47,50
|
23,75
|
2
|
На два види транспорту:
|
|
|
|
|
|
|
|
трамвай - автобус
|
330,00
|
165,00
|
165,00
|
-
|
82,50
|
41,25
|
|
тролейбус - автобус
|
330,00
|
165,00
|
165,00
|
-
|
82,50
|
41,25
|
|
трамвай - тролейбус
|
330,00
|
165,00
|
165,00
|
-
|
82,50
|
41,25
|
|
трамвай – міська електричка
|
340,00
|
170,00
|
170,00
|
-
|
85,00
|
42,50
|
|
тролейбус – міська електричка
|
340,00
|
170,00
|
170,00
|
-
|
85,00
|
42,50
|
|
автобус – міська електричка
|
340,00
|
170,00
|
170,00
|
-
|
85,00
|
42,50
|
|
трамвай - метрополітен
|
510,00
|
255,00
|
255,00
|
-
|
127,50
|
63,75
|
|
тролейбус - метрополітен
|
510,00
|
255,00
|
255,00
|
-
|
127,50
|
63,75
|
|
автобус - метрополітен
|
510,00
|
255,00
|
255,00
|
-
|
127,50
|
63,75
|
|
міська електричка - метрополітен
|
520,00
|
260,00
|
260,00
|
-
|
130,00
|
65,00
|
3
|
На три види транспорту:
|
|
|
|
|
|
|
|
автобус - трамвай - тролейбус
|
410,00
|
205,00
|
205,00
|
-
|
102,50
|
51,25
|
|
трамвай – метрополітен - міська електричка
|
680,00
|
340,00
|
340,00
|
-
|
170,00
|
85,00
|
|
тролейбус – метрополітен - міська електричка
|
680,00
|
340,00
|
340,00
|
-
|
170,00
|
85,00
|
|
автобус – метрополітен - міська електричка
|
680,00
|
340,00
|
340,00
|
-
|
170,00
|
85,00
|
4
|
На чотири види транспорту:
автобус - трамвай - тролейбус – метрополітен
|
710,00
|
355,00
|
355,00
|
-
|
177,50
|
88,75
|
|
З обмеженням кількості поїздок метрополітеном
|
5
|
На один вид транспорту
|
|
|
|
|
|
|
|
метрополітен (46 поїздок)
|
190,00
|
-
|
95,00
|
-
|
47,50
|
-
|
|
метрополітен (23 поїздки)
|
-
|
95,00
|
-
|
-
|
-
|
23,75
|
|
метрополітен (62 поїздки)
|
240,00
|
-
|
120,00
|
-
|
60,00
|
-
|
|
метрополітен (31 поїздка)
|
-
|
120,00
|
-
|
-
|
-
|
30,00
|
6
|
На два види транспорту:
|
|
|
|
|
|
|
|
трамвай - метрополітен (46 поїздок)
|
340,00
|
-
|
170,00
|
-
|
85,00
|
-
|
|
трамвай - метрополітен (23 поїздки)
|
-
|
170,00
|
-
|
-
|
-
|
42,50
|
|
тролейбус – метрополітен (46 поїздок)
|
340,00
|
-
|
170,00
|
-
|
85,00
|
-
|
|
тролейбус – метрополітен (23 поїздки)
|
-
|
170,00
|
-
|
-
|
-
|
42,50
|
|
автобус – метрополітен (46 поїздок)
|
340,00
|
-
|
170,00
|
-
|
85,00
|
-
|
|
автобус – метрополітен (23 поїздки)
|
-
|
170,00
|
-
|
-
|
-
|
42,50
|
|
міська електричка – метрополітен (46 поїздок)
|
350,00
|
-
|
175,00
|
-
|
87,50
|
-
|
|
міська електричка – метрополітен (23 поїздки)
|
-
|
175,00
|
-
|
-
|
-
|
43,75
|
|
трамвай - метрополітен (62 поїздки)
|
380,00
|
-
|
190,00
|
-
|
95,00
|
-
|
|
трамвай - метрополітен (31 поїздка)
|
-
|
190,00
|
-
|
-
|
-
|
47,50
|
|
тролейбус – метрополітен (62 поїздки)
|
380,00
|
-
|
190,00
|
-
|
95,00
|
-
|
|
тролейбус – метрополітен (31 поїздка)
|
-
|
190,00
|
-
|
-
|
-
|
47,50
|
|
автобус – метрополітен (62 поїздки)
|
380,00
|
-
|
190,00
|
-
|
95,00
|
-
|
|
автобус – метрополітен (31 поїздка)
|
-
|
190,00
|
-
|
-
|
-
|
47,50
|
|
міська електричка – метрополітен (62 поїздки)
|
390,00
|
-
|
195,00
|
-
|
97,50
|
-
|
|
міська електричка – метрополітен (31 поїздка)
|
-
|
195,00
|
-
|
-
|
-
|
48,75
|
7.
|
На три види транспорту:
|
|
|
|
|
|
|
|
автобус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка
|
500,00
|
-
|
250,00
|
-
|
125,00
|
-
|
|
автобус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка
|
-
|
250,00
|
-
|
-
|
-
|
62,50
|
|
трамвай – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка
|
500,00
|
-
|
250,00
|
-
|
125,00
|
-
|
|
трамвай – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка
|
-
|
250,00
|
-
|
-
|
-
|
62,50
|
|
тролейбус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка
|
500,00
|
-
|
250,00
|
-
|
125,00
|
-
|
|
тролейбус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка
|
-
|
250,00
|
-
|
-
|
-
|
62,50
|
|
автобус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка
|
550,00
|
-
|
275,00
|
-
|
137,50
|
-
|
|
автобус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка
|
-
|
275,00
|
-
|
-
|
-
|
68,75
|
|
трамвай – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка
|
550,00
|
-
|
275,00
|
-
|
137,50
|
-
|
|
трамвай – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка
|
-
|
275,00
|
-
|
-
|
-
|
68,75
|
|
тролейбус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка
|
550,00
|
-
|
275,00
|
-
|
137,50
|
-
|
|
тролейбус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка
|
-
|
275,00
|
-
|
-
|
-
|
68,75
|
8
|
На чотири види транспорту:
|
|
|
|
|
|
|
|
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (46 поїздок)
|
540,00
|
-
|
270,00
|
-
|
135,00
|
-
|
|
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (23 поїздки)
|
-
|
270,00
|
-
|
-
|
-
|
67,50
|
|
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (62 поїздки)
|
580,00
|
-
|
290,00
|
-
|
145,00
|
-
|
|
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (31 поїздка)
|
-
|
290,00
|
-
|
-
|
-
|
72,50
Примітка. У вартості проїзних квитків, крім виготовлених на основі пластикових безконтактних карток, врахована вартість виготовлення карток.