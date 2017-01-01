Київська влада розповіла, що буде з Трухановим островом

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Київська міська державна адміністрація затвердила перелік проектів з облаштування інфраструктури Труханового острова

Столична влада не розглядає варіанти забудови території Труханового острова, а всі проекти стосуються впорядкування цієї території.

Про це заявив заступник міського голови Києва Володимир Прокопів, – передає Голос.

«Позиція Київської міської ради, мера міста щодо Труханового острова однозначна – ніякої забудови там бути не може. Ця територія повинна бути впорядкована, а сам острів є публічним місцем, який належить киянам», – заявив Прокопів.

Крім того, відповідаючи на питання журналістів, заступник міського голови, наголосив, що міська влада опрацювала план по наведенню порядку на Трухановому острові, зокрема щодо торгівлі.

«Створена спеціальна комісія, в яку увійшли представники всіх фракцій Київради. Вона проводить ревізію всіх об’єктів, які існують сьогодні на Трухановому острові та в кінцевому підсумку буде прийнято рішення, які з них мають право на подальше існування. Крім того буде розроблена концепція щодо подальшого розвитку Труханового острова», – резюмував Прокопів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київська міська державна адміністрація затвердила перелік проектів з облаштування інфраструктури Труханового острова.

Відповідне розпорядження було опубліковано в газеті «Хрещатик».

Перелік включає сім проектів. Серед них створення спортивно-рекреаційної зони пляжного відпочинку, інфраструктури для рибної ловлі та зони барбекю, створення мотузкового парку.