Київська влада вирішила поки що не вимикати гарячу воду

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Гаряча вода

Але опалення в оселі киян не повернуть

Через різке похолодання у Києві можуть змінити графік відключення гарячої води. Про це розповів заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв в коментарі 44.ua.

«Ми плануємо відкоригувати графік проведення гідравлічних випробувань, щоб на період відносного похолодання у квартирах киян не вимикали гарячу воду», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що з 18 квітня по 4 травня в чотирьох районах Києва очікується планове відключення гарячої води. Завершення гідравлічних випробувань очікується наприкінці літа.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація не має наміру відновлювати опалювальний сезон у зв'язку з похолоданням.

За прогнозами синоптиків, у середу, 19 квітня, у Києві завтра сухо і холодно, вночі невеликий мороз, вдень 4-6 градусів тепла.