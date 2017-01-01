Київське метро «мінують» з території Донбасу – Нацполіція

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Начальник управління поліції в метрополітені Віталій Биков

Більшість дзвінків було здійснено з мобільних телефонів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей

За роки збройної агресії РФ в Україні метрополітен Києва «мінували» більше 150 разів. Значна кількість дзвінків надходила з непідконтрольної Києву території Донбасу. Про це розповів начальник управління поліції в метрополітені Віталій Биков під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Він нагадав, що неправдиве повідомлення про замінування кваліфікується як тяжкий злочин, що передбачений статтею 259 Кримінального кодексу.

«Таких випадків в останні роки було зафіксовано дуже багато. Більше 150 випадків, починаючи з 2014 року. Особливо цей пік припадав на 2014-2015 роки. Протягом 2017 року було вже два випадки. З них один ми розкрили, цей дзвінок здійснила людина, яка має розлади психічного здоров’я. Більшість дзвінків було здійснено з мобільних телефонів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей», - розповів Биков.

Він також пояснив, що означає посилений режим несення служби. «Посилений режим - це такий порядок несення служби, коли особовий склад переводиться на несення служби в змінному графіку по 12 годин. Практично в цілодобовому режимі несуть службу. Метрополітен є стратегічним об’єктом, тому охороняється в цілодобовому режимі. Сьогодні задіяно 100 працівників Національної гвардії плюс на кожній з 52 станцій метрополітену знаходиться, як мінімум, один або два працівники поліції нашого управління, кінологів 5-7 та наряди патрульної поліції, що наближені до метрополітену, а також один працівник карного розшуку», - резюмував начальник управління поліції в метрополітені.

Нагадаємо, поліція трьох міст України, де є метро (Київ, Харків і Дніпро), переходить на посилений варіант несення служби.

Дивіться в записі брифінг начальника управління поліції в метрополітені Віталія Бикова: