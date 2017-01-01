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    Київські аеропорти поки що працюють у штатному режимі

    • Сьогодні, 14:31
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    Аеропорт &laquo;Київ&raquo;
    Аеропорт «Київ»

    Похолодання не вплинуло на роботу аеропортів

    Міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Київ» наразі працюють у штатному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службах летовищ.

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    «Ми, звичайно, очікуємо якихось погодних змін, але поки що все нормально. Працюємо у штатному режимі, всі вильоти-прильоти здійснюються вчасно», – розповіли в аеропорту «Бориспіль».

    Похолодання не вплинуло на роботу аеропорту «Київ». Летовище теж працює за звичайним розкладом.

    Однак, як повідомили у прес-службі, існує середня затримка в межах 15 хвилин на всі рейси. «Середня затримка по аеропорту на всі рейси 15 хвилин. Але це в межах норми. Тому що там відбувається облив повітряних суден», – зазначили у прес-службі аеропорту.

    Під обливом літаків варто розуміти обробку поверхні повітряного транспорту на землі перед польотом з метою видалення замерзлих опадів і запобігання їхній появі на критичних поверхнях повітряного судна до злету.

    Як повідомлялося, сьогодні очікується погіршення погодних умов. У Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10---15 см, зниження мінімальної температури до 15–18º. 

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