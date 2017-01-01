Київські аеропорти поки що працюють у штатному режимі

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Аеропорт «Київ»

Похолодання не вплинуло на роботу аеропортів

Міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Київ» наразі працюють у штатному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службах летовищ.

«Ми, звичайно, очікуємо якихось погодних змін, але поки що все нормально. Працюємо у штатному режимі, всі вильоти-прильоти здійснюються вчасно», – розповіли в аеропорту «Бориспіль».

Похолодання не вплинуло на роботу аеропорту «Київ». Летовище теж працює за звичайним розкладом.

Однак, як повідомили у прес-службі, існує середня затримка в межах 15 хвилин на всі рейси. «Середня затримка по аеропорту на всі рейси 15 хвилин. Але це в межах норми. Тому що там відбувається облив повітряних суден», – зазначили у прес-службі аеропорту.

Під обливом літаків варто розуміти обробку поверхні повітряного транспорту на землі перед польотом з метою видалення замерзлих опадів і запобігання їхній появі на критичних поверхнях повітряного судна до злету.