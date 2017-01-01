Київські аеропорти поки що працюють у штатному режимі
- Сьогодні, 14:31
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Похолодання не вплинуло на роботу аеропортів
Міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Київ» наразі працюють у штатному режимі. Про це УНН повідомили у прес-службах летовищ.
«Ми, звичайно, очікуємо якихось погодних змін, але поки що все нормально. Працюємо у штатному режимі, всі вильоти-прильоти здійснюються вчасно», – розповіли в аеропорту «Бориспіль».
Похолодання не вплинуло на роботу аеропорту «Київ». Летовище теж працює за звичайним розкладом.
Однак, як повідомили у прес-службі, існує середня затримка в межах 15 хвилин на всі рейси. «Середня затримка по аеропорту на всі рейси 15 хвилин. Але це в межах норми. Тому що там відбувається облив повітряних суден», – зазначили у прес-службі аеропорту.
Під обливом літаків варто розуміти обробку поверхні повітряного транспорту на землі перед польотом з метою видалення замерзлих опадів і запобігання їхній появі на критичних поверхнях повітряного судна до злету.
Як повідомлялося, сьогодні очікується погіршення погодних умов. У Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10-