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    Київські вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки

    • Сьогодні, 02:15
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    Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає

    Столичні рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховому складському приміщенні на вул. Новоконстянтинівській, 22/15.

    Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в м.Києві.

    Пожежа в одноповерховому складському приміщенні на вул. Новоконстянтинівській, 22/15. Вогнеборці, які прибули за викликом ліквідували пожежу площею 450 кв.м. о 19:37, а о 20:15.

    Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає, ДСНС вдалося запобігти подальшому розповсюдженню пожежі на прибудовані інші складські будівлі з побутовою технікою.

    Причини виникнення загоряння наразі встановлюються.

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    Київські вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки
    Київські вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки
    Київські вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки
    Київські вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки
    Київські вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки

    пожежа ДСНС рятувальники
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