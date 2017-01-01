Київські вогнеборці ліквідували пожежу неподалік Петрівки
- Сьогодні, 02:15
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Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає
Столичні рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховому складському приміщенні на вул. Новоконстянтинівській, 22/15.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в м.Києві.
Пожежа в одноповерховому складському приміщенні на вул. Новоконстянтинівській, 22/15. Вогнеборці, які прибули за викликом ліквідували пожежу площею 450 кв.м. о 19:37, а о 20:15.
Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає, ДСНС вдалося запобігти подальшому розповсюдженню пожежі на прибудовані інші складські будівлі з побутовою технікою.
Причини виникнення загоряння наразі встановлюються.