Київський аеропорт 14 травня закривають на ремонт

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Аеропорт у Києві Фото: Ігор Бубін

В аеропорту ремонтуватимуть злітно-посадкову смугу

З другої половини 14 травня і до вечора 24 травня аеропорт «Київ» (Жуляни) буде закрито у зв’язку з проведенням капітального ремонту злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Для координації дій стосовно підготовки до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також виконання плану ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.

На час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися у ньому, перенесуть відправлення та прийом рейсів до «Борисполя».

Нагадаємо, сьогодні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що наступного року літаки з одеського аеропорту літатимуть до Європи.

Як повідомляв «Главком», українська компанія «Міжнародні авіалінії України» запускає нову послугу дешевих перевезень – тариф low cost.