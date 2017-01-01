Київський аеропорт 14 травня закривають на ремонт
- Сьогодні, 15:37
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Аеропорт у Києві
Фото: Ігор Бубін
В аеропорту ремонтуватимуть злітно-посадкову смугу
З другої половини 14 травня і до вечора 24 травня аеропорт «Київ» (Жуляни) буде закрито у зв’язку з проведенням капітального ремонту злітно-посадкової смуги.
Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.
Для координації дій стосовно підготовки до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також виконання плану ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.
На час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися у ньому, перенесуть відправлення та прийом рейсів до «Борисполя».
Нагадаємо, сьогодні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що наступного року літаки з одеського аеропорту літатимуть до Європи.
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