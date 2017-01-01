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    Київський аеропорт 14 травня закривають на ремонт

    • Сьогодні, 15:37
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    <p>Аеропорт у Києві</p> <p>Фото: Ігор Бубін</p>

    Аеропорт у Києві

    Фото: Ігор Бубін

    В аеропорту ремонтуватимуть злітно-посадкову смугу

    З другої половини 14 травня і до вечора 24 травня аеропорт «Київ» (Жуляни) буде закрито у зв’язку з проведенням капітального ремонту злітно-посадкової смуги.

    Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

    Для координації дій стосовно підготовки до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами-суміжниками, а також виконання плану ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб.

    На час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися у ньому, перенесуть відправлення та прийом рейсів до «Борисполя».

    Нагадаємо, сьогодні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що наступного року літаки з одеського аеропорту літатимуть до Європи.

    Як повідомляв «Главком», українська компанія «Міжнародні авіалінії України» запускає нову послугу дешевих перевезень – тариф low cost.

     

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