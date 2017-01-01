Київський аеропорт закриють на 10 днів через ремонт

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Під час ремонту злітно-посадкової смуги в Жулянах усі літаки зліітатимуть і сідатимуть в аеропорту «Бориспіль»

Аеропорт «Київ» (Жуляни) буде закритий з 14 по 24 травня 2017 року у зв’язку із запланованим капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги.

Про це йдеться на офіційній сторінці аеропорту у Facebook.

«У зв’язку із запланованим капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги з 14 по 24 травня 2017 року аеропорт «Київ» (Жуляни) буде закритий. Ця зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою. Все це позначилося не тільки на стані автомобільних доріг, а й на стан ЗПС (злітно-посадкової смуги - ред.)», — йдеться в повідомлені.

Повідомляється, що всі польоти, які раніше виконував аеропорт «Київ» (Жуляни), під час ремонту виконуватиме аеропорт «Бориспіль».

Крім того, зазначається, що для координації дій у зв’язку з підготовкою до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами, а також для виконання плану ремонту в аеропорту створено оперативний штаб.