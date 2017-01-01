Київський метрополітен показали у відеоролику відомого бренду

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Скріншот з відео

Частину відео знімали на столичній станції «Видубичі»

Компанія Lacoste зняла один з епізодів свого нового ролика на станції метро «Видубичі» Київського метрополітену.

Про це Fxguide розповів режисер візуальних ефектів ролика Стефан Аллендер.

«Ролик розділений на чотири частини. Станція 1930 року була знята в Будапешті, де герої були в старовинному поїзді. Друга частина - всі інтер'єри поїздів знімалися всередині музею-поїзда в Будапешті. Третя - студія для стрибків між поїздами і біг на даху. Нарешті, четверта частина - станція метро в Києві, Україна», - зазначив він.

Також Аллендер повідомив, що зйомки тривали дев'ять днів: шість - у Будапешті, два - на півдні Франції і один - у Києві.

За сюжетом головні герої перетинаються поглядами на пероні і переміщуються у часі, проходячи крізь вагони. Зустрітися їм вдається тільки на станції метро. Єдина річ, яка майже не змінюється весь час, - фірмове поло.

Київську станцію метрополітену можна побачити на 1:18 хвилині реклами.

«Главком» також повідомляв, що після виведення з обігу жетонів КП «Київський метрополітен» має намір замінити їх на одноразові квитки з QR-кодом.

Джерело: Большой Киев