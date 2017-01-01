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    Київський метрополітен показали у відеоролику відомого бренду

    • Вчора, 23:57
    • Розсилка
    Скріншот з відео
    Скріншот з відео

    Частину відео знімали на столичній станції «Видубичі»

    Компанія Lacoste зняла один з епізодів свого нового ролика на станції метро «Видубичі» Київського метрополітену.

    Про це Fxguide розповів режисер візуальних ефектів ролика Стефан Аллендер.

    «Ролик розділений на чотири частини. Станція 1930 року була знята в Будапешті, де герої були в старовинному поїзді. Друга частина - всі інтер'єри поїздів знімалися всередині музею-поїзда в Будапешті. Третя - студія для стрибків між поїздами і біг на даху. Нарешті, четверта частина - станція метро в Києві, Україна», - зазначив він.

    Також Аллендер повідомив, що зйомки тривали дев'ять днів: шість - у Будапешті, два - на півдні Франції і один - у Києві.

    За сюжетом головні герої перетинаються поглядами на пероні і переміщуються у часі, проходячи крізь вагони. Зустрітися їм вдається тільки на станції метро. Єдина річ, яка майже не змінюється весь час, - фірмове поло.

    Київську станцію метрополітену можна побачити на 1:18 хвилині реклами.

    «Главком» також повідомляв, що після виведення з обігу жетонів КП «Київський метрополітен» має намір замінити їх на одноразові квитки з QR-кодом.

    Джерело: Большой Киев

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