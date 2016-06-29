Київський суд залишив Курченка під заочним арештом

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На сьогодні Курченко оголошений в міжнародний розшук

Апеляційний суд міста Києва погодився з рішенням суду першої інстанції щодо обрання підозрюваному Сергію Курченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-служба суду.

«18 січня року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Курченка С.В., на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 січня 2017 року. Вказаною ухвалою суду першої інстанції задоволено клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Курченка С.В», - йдеться у повідомленні.

Ухвалою роз’яснено, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 січня 2017 року – залишити без змін; апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Курченка С.В. – без задоволення.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України підозрює Сергія Курченка в організації і керівництві злочинною організацією, яка завдала державі 2,2 млрд грн збитків через незаконні схеми з перепродажем скрапленого газу. У ході триваючого досудового розслідування накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн. На сьогодні Курченко оголошений в міжнародний розшук, раніше український суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.