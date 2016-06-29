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    Київський суд залишив Курченка під заочним арештом

    • Сьогодні, 15:49
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    На сьогодні Курченко оголошений в міжнародний розшук

    Апеляційний суд міста Києва погодився з рішенням суду першої інстанції щодо обрання підозрюваному Сергію Курченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Про це повідомляє прес-служба суду.

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    «18 січня року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Курченка С.В., на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 січня 2017 року. Вказаною ухвалою суду першої інстанції задоволено клопотання заступника начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Курченка С.В», - йдеться у повідомленні.

    Ухвалою роз’яснено, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

    За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 січня 2017 року – залишити без змін; апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Курченка С.В. – без задоволення.

    Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України підозрює Сергія Курченка в організації і керівництві злочинною організацією, яка завдала державі 2,2 млрд грн збитків через незаконні схеми з перепродажем скрапленого газу. У ході триваючого досудового розслідування накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн. На сьогодні Курченко оголошений в міжнародний розшук, раніше український суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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