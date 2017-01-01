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    Київському бізнесмену підклали гранату в авто

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    <p>Вибухотехніки вилучили металевий предмет, схожий на ручну бойову гранату РГД-5</p>

    Вибухотехніки вилучили металевий предмет, схожий на ручну бойову гранату РГД-5

    Вилучений предмет направлено на дослідження в експертно-криміналістичний центр МВС

    Київському бізнесмену підклали гранату під днище автомобіля. Він помітив її, приїхавши до сестри в Старокостянтинів (Хмельницька область).

    Як повідомляє поліція, 15 квітня в Старокостянтинівський відділ звернувся 47-річний житель Києва. Чоловік повідомив про підозрілий предмет, прив'язаний до вихлопної труби його автомобіля Volkswagen Touareg.

    На місце події виїхали слідчо-оперативна група і фахівці вибухо-технічної служби. Вибухотехніки обстежили транспортний засіб і вилучили металевий предмет, схожий на ручну бойову гранату РГД-5.

    Зараз вилучений предмет направлено на дослідження в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України у Хмельницькій області.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство). Проводиться розслідування.

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