«Київстар» заблокував «ВКонтакте» та «Одноклассники»

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Мобільні оператори почали блокування російських соцмереж

Мобільний оператор «Київстар» почав блокувати користувачам доступ до «ВКонтакте» та «Одноклассников», які потрапили до санкційного списку України.

«Шановний клієнт! Ви користуєтесь послугами інтернет-провайдера «Київстар». Ми дотримуємось законів України та вимушені заблокувати доступ до соцмережі «ВКонтакте», – сказано у повідомленні провайдера.

Раніше повідомлялося, що Vodafone першим заблокував «ВКонтакте».

Також сайт «Одноклассники» не працює в браузерах Mozilla Firefox та Google Chrome, пише Гордон, додаючи відповідні скріншоти:

Також у цих браузерах не відкривається сайт vk.com:



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1927906-kijivstar-vje-blokue-vkontakte-ta-odnoklassniki-foto.html

Також у цих браузерах не відкривається сайт vk.com:



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1927906-kijivstar-vje-blokue-vkontakte-ta-odnoklassniki-foto.html



Також у цих браузерах не відкривається сайт vk.com:



Напередодні, 16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

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Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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