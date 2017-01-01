«Київстар» заблокував «ВКонтакте» та «Одноклассники»
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Мобільні оператори почали блокування російських соцмереж
Мобільний оператор «Київстар» почав блокувати користувачам доступ до «ВКонтакте» та «Одноклассников», які потрапили до санкційного списку України.
«Шановний клієнт! Ви користуєтесь послугами інтернет-провайдера «Київстар». Ми дотримуємось законів України та вимушені заблокувати доступ до соцмережі «ВКонтакте», – сказано у повідомленні провайдера.
Раніше повідомлялося, що Vodafone першим заблокував «ВКонтакте».
Також сайт «Одноклассники» не працює в браузерах Mozilla Firefox та Google Chrome, пише Гордон, додаючи відповідні скріншоти:
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1927906-kijivstar-vje-blokue-vkontakte-ta-odnoklassniki-foto.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1927906-kijivstar-vje-blokue-vkontakte-ta-odnoklassniki-foto.html
Також у цих браузерах не відкривається сайт vk.com:
Напередодні, 16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.
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Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.
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Також у цих браузерах не відкривається сайт vk.com:
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1927906-kijivstar-vje-blokue-vkontakte-ta-odnoklassniki-foto.html