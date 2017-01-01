«Київводоканал» почав «трясти» квартири багатоповерхових будинків

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, перевірятимуться квартири, де не встановлені лічильники за воду.

«Також увага приділятиметься квартирам без облікових засобів, яким через відсутність даних нарахування здійснюються відповідно до кількості зареєстрованих в квартирі осіб. Однак фактично проживати може значно більше. На жаль, за спожиту цими жителями холодну воду в результаті платять сусіди без лічильників. При виявленні таких порушень киянам буде пропонуватися механізм розрахунку виключно за спожите», – йдеться в повідомленні.

Також з метою коректних розрахунків з клієнтами, усунення зловживань з боку недобросовісних споживачів і актуалізації абонентської бази проводяться перевірки квартир і з лічильниками.

21 січня фахівцями «Київводоканалу» вже здійснено 1 тис. 195 контрольних знімань показників в 32 столичних будинках.

«Перевіряли стан лічильників холодної води і робили контрольне зняття показань, проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу, вручали попередження про наявні борги, а також повертали підписані примірники договорів», – йдеться в повідомленні.

За результатами перевірок 160 лічильників відразу опломбували, а 103 – внесли до реєстру як ті, що вимагають перевірки.

176 найбільшим боржникам вручили попередження про наслідки несплати заборгованості, 181 жителю – підписаний екземпляр договору.

У «Київводоканалі» відзначили, що такі заходи будуть проводити регулярно.