«Київводоканал» почав «трясти» квартири багатоповерхових будинків
- Сьогодні, 04:23
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За результатами перевірок 160 лічильників відразу опломбували, а 103 – внесли до реєстру як ті, що вимагають перевірки
«Київводоканал» розпочав перевірки водовикористання в квартирах багатоповерхових будинків.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема, перевірятимуться квартири, де не встановлені лічильники за воду.
«Також увага приділятиметься квартирам без облікових засобів, яким через відсутність даних нарахування здійснюються відповідно до кількості зареєстрованих в квартирі осіб. Однак фактично проживати може значно більше. На жаль, за спожиту цими жителями холодну воду в результаті платять сусіди без лічильників. При виявленні таких порушень киянам буде пропонуватися механізм розрахунку виключно за спожите», – йдеться в повідомленні.
Також з метою коректних розрахунків з клієнтами, усунення зловживань з боку недобросовісних споживачів і актуалізації абонентської бази проводяться перевірки квартир і з лічильниками.
21 січня фахівцями «Київводоканалу» вже здійснено 1 тис. 195 контрольних знімань показників в 32 столичних будинках.
«Перевіряли стан лічильників холодної води і робили контрольне зняття показань, проводили інформаційно-роз’яснювальну роботу, вручали попередження про наявні борги, а також повертали підписані примірники договорів», – йдеться в повідомленні.
За результатами перевірок 160 лічильників відразу опломбували, а 103 – внесли до реєстру як ті, що вимагають перевірки.
176 найбільшим боржникам вручили попередження про наслідки несплати заборгованості, 181 жителю – підписаний екземпляр договору.
У «Київводоканалі» відзначили, що такі заходи будуть проводити регулярно.