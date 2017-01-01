Кілер слідкував за Вороненковим із авто - Гелетей

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Фото з місця вбивства Вороненкова

За словами начальника Держохорони вбивство могло бути незапланованим

Вбивця екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова рухався за ним на автомобілі. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив начальник управління державної охорони Валерій Гелетей.

«Можливо спонтанне рішення, викликане тим, що Вороненков був лише з одним охоронцем, спонукало його до вбивства», - сказав Гелетей.

Він також заявив, що управління державної охорони не забезпечувало охорону Денису Вороненкову.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

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