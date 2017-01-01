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    Кілер стріляв у Панкова чотири рази

    • Сьогодні, 11:51
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    <p>Фото: Лівий берег</p> <p>Вбивство Віктора Панкова&nbsp;</p>

    Фото: Лівий берег

    Вбивство Віктора Панкова 

    Свого часу Віктор Панков двічі займав пост глави «Укрспирту», що постійно потрапляє в скандали, пов’язані з реалізацією «лівого» спирту — написав Геращенко

    В екс-керівника «Укрспирту» Віктора Панкова, якого невідомий застрелив у Дарницькому районі столиці, виявили чотири вогнепальні поранення. Про це  повідомили у прес-службі поліції Києва.

    «Особа чоловіка встановлена, це – киянин, 1968 р.н. При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків та очевидців», - йдеться в повідомленні.

    У свою чергу народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook написав, що застреленим сьогодні вранці в Дарницькому районі чоловіком виявився помічник директора державного концерну «Укрспирт» - Віктор Панков.

    «Сьогодні вранці в Києві, на Позняках, пострілом в спину, був застрелений помічник директора державного концерну «Укрспирт» — Віктор Панков. Свого часу Віктор Панков і сам двічі займав пост глави цієї нелегкої державної компанії, яка постійно потрапляє в скандали, пов’язані з реалізацією «лівого» спирту», — написав Геращенко.

    Він також зазначив, що поліція буде розглядати всі можливі версії цього вбивства, «починаючи від особистісних взаємин і закінчуючи невиконанням фінансових зобов’язань».

    Також, зі слів Геращенка, одна з головних версій слідства повинна бути пов’язана з роботою в «Укрспирті».

    «Думаю, що однією з провідних версій, що підлягають перевірці, повинна бути версія вбивства Віктора Панкова, пов’язана з роботою в державному концерні «Укрспирт», — написав він.

    Раніше свідок вбивства екс-очільника «Укрспирту» розповів подробиці з місця події.

    Нагадаємо, у поліції підтвердили, що в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова.

    Зазначимо, що в березні цього року в Києві невідомі особи скоїли напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.

     

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