Кілер Вороненкова на межі смерті, а поранений охоронець вже співпрацює зі слідством, - Луценко
- Сьогодні, 15:00
-
Розсилка
Охоронець Дениса Вороненкова поранений в область серця
У вбивці Дениса Вороненкова наскрізне поранення в голову, він на грані смерті Про це в ході брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
Кілера підвозила машина «Деу».
Охоронець Дениса Вороненкова поранений в область серця, він співпрацює зі слідством.
За словами генпрокурора, охоронцем Вороненкова був діючий співробітник однієї з спецслужб.
Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.
Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».
Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.
Зазначимо, що Вороненков і Ілля Пономарьов, екс-депутати Держдуми РФ, є свідками Генпрокуратури у справі про держзраду Віктора Януковича. За даними ГПУ, закон передбачає додавання в судовому слідстві свідчень Дениса Вороненкова, даних під письмовий протокол.