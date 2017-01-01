Кілер Вороненкова на межі смерті, а поранений охоронець вже співпрацює зі слідством, - Луценко

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Охоронець Дениса Вороненкова поранений в область серця

У вбивці Дениса Вороненкова наскрізне поранення в голову, він на грані смерті Про це в ході брифінгу повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Кілера підвозила машина «Деу».

Охоронець Дениса Вороненкова поранений в область серця, він співпрацює зі слідством.

За словами генпрокурора, охоронцем Вороненкова був діючий співробітник однієї з спецслужб.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий - Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

Зазначимо, що Вороненков і Ілля Пономарьов, екс-депутати Держдуми РФ, є свідками Генпрокуратури у справі про держзраду Віктора Януковича. За даними ГПУ, закон передбачає додавання в судовому слідстві свідчень Дениса Вороненкова, даних під письмовий протокол.