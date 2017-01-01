Кількість поїздок росіян до Туреччини скоротилася за рік на 77%

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Фото: DT.ua

У 2016 році кількість іноземців, які відвідали країну, скоротилася на 31%

Кількість іноземців, які відвідали Туреччину в листопаді 2016 року, скоротилася більш ніж на 21% в порівнянні з тим же місяцем минулого року, повідомляє міністерство культури і туризму країни, передає «