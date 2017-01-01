Кількість поїздок росіян до Туреччини скоротилася за рік на 77%
- 1 Сiчня, 01:11
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Розсилка
Фото: DT.ua
У 2016 році кількість іноземців, які відвідали країну, скоротилася на 31%Кількість іноземців, які відвідали Туреччину в листопаді 2016 року, скоротилася більш ніж на 21% в порівнянні з тим же місяцем минулого року, повідомляє міністерство культури і туризму країни, передає «Интерфакс».
За даними відомства, до Туреччини в листопаді приїхало понад 1,35 млн іноземних громадян. За січень-листопад до країни приїхало понад 24 млн іноземців, що на 30,85% менше, ніж за аналогічний період 2015 року.
У листопаді Туреччину відвідали майже 174 тис. громадян Грузії, або 12,9% від загального числа іноземців, на другому місці опинилися мандрівники з Німеччини - близько 131 тис. (9,7%), на третьому - мешканці Болгарії - 123,5 тис. (9,1%).
За підсумками 11 місяців 2016 року перше місце за прибуттям посіли туристи з Німеччини - близько 3,8 млн (або 15,6% від загальної кількості тих, які прибули до країни), Грузії - понад 2 млн (8,5%) і Великобританії - майже 1,7 млн (7%). З Росії до Туреччини в листопаді приїхало близько 55 тис. людей, або майже на 36% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. За 11 місяців кількість поїздок російських громадян до Туреччини скоротилося на 77,3%, близько 822,2 тис. громадян Росії не приїхали.
Як повідомлялося, найбільше падіння на російському ринку туристичних путівок до вересня 2016 року становило 89%. Активне повернення росіян після відновлення чартерних рейсів дозволило Туреччині дещо пом'якшити загальну негативну статистику, але за підсумками періоду з січня до вересня Туреччина не дорахувалася 84% російських туристів.
З кінця листопада 2015 року до 28 серпня 2016 авіасполучення між Росією і Туреччиною було обмежено: авіакомпанії двох країн виконували тільки регулярні рейси, тоді як чартерні були заборонені. Це одна з санкцій, прийнятих РФ після інциденту з російським бомбардувальником Су-24, збитим ВПС Туреччини 24 листопада 2015 року.
Після зняття заборони російські туроператори швидко відновили чартерні рейси. Літаки до Туреччини літали весь вересень і жовтень з хорошою завантаженістю. У низці регіонів туроператорам довелося ставити додаткові рейси і продовжувати терміни польотної програми. Взимку чартерні польоти до Туреччини продовжилися через заборону польотів до Єгипту.