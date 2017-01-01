Кількість порушень режиму тиші на Донбасі за тиждень зросла майже на 50%
- Сьогодні, 16:51
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Місія ОБСЄ зафіксувала за тиждень збільшення порушень режиму припинення вогню в зоні АТО на 45%
За минулий тиждень кількість порушень режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції на сході України збільшилася на 45%. Про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
«За звітний тиждень ми зафіксували збільшення порушень на 45%. Є і спалахи насильства. 24 травня на заході за годину було понад 500 порушень режиму припинення вогню, зокрема 170 вибухів», - сказав він.
У зв'язку з цим Хуг констатував, що сторонам конфлікту «бракує дисципліни виконання підписаних домовленостей».
«У будь-якому нашому звіті є свідчення щодо наявності на лінії зіткнення забороненої зброї. Наприклад, 23 травня наші спостерігачі бачили 122-мм гаубицю Д-30 у Донецьку, днем раніше - в районі Новоайдара ми бачили 152-мм гаубицю Д-20», - сказав заступник голови місії.
Хуг також констатував, що розведення сил і засобів на трьох погоджених ділянках або не відбулося, або відбулося лише частково.
Як повідомляв «Главком», Збройні сили України з 1 червня будуть дотримуватись режиму тиші у зоні АТО.
Згідно з інформацією української сторони Спільного центру з контролю та координації, 31 травня керівництво ЗСУ віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.
Джерело: Інтерфакс-Україна