Кількість порушень режиму тиші на Донбасі за тиждень зросла майже на 50%

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Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг

Місія ОБСЄ зафіксувала за тиждень збільшення порушень режиму припинення вогню в зоні АТО на 45%

За минулий тиждень кількість порушень режиму припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції на сході України збільшилася на 45%. Про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

«За звітний тиждень ми зафіксували збільшення порушень на 45%. Є і спалахи насильства. 24 травня на заході за годину було понад 500 порушень режиму припинення вогню, зокрема 170 вибухів», - сказав він.

У зв'язку з цим Хуг констатував, що сторонам конфлікту «бракує дисципліни виконання підписаних домовленостей».

«У будь-якому нашому звіті є свідчення щодо наявності на лінії зіткнення забороненої зброї. Наприклад, 23 травня наші спостерігачі бачили 122-мм гаубицю Д-30 у Донецьку, днем раніше - в районі Новоайдара ми бачили 152-мм гаубицю Д-20», - сказав заступник голови місії.

Хуг також констатував, що розведення сил і засобів на трьох погоджених ділянках або не відбулося, або відбулося лише частково.

Як повідомляв «Главком», Збройні сили України з 1 червня будуть дотримуватись режиму тиші у зоні АТО.

Згідно з інформацією української сторони Спільного центру з контролю та координації, 31 травня керівництво ЗСУ віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.

Джерело: Інтерфакс-Україна