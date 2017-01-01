Кількість постраждалих у тисняві в Турині зросла до 1000 людей

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Фото: EPA/UPG

Кілька людей перебувають у критичному стані

Постраждалими в тисняві, яка сталася в Турині під час перегляду фінального матчу Ліги чемпіонів, вже є більше 1000 осіб, повідомляє AFP з посиланням на італійську поліцію.

За різними даними, причиною тисняви могли бути вибухи декількох петард або ж обвалення на тротуар металевих воріт. Кілька людей, в тому числі 4-річна дитина, перебувають у лікарнях міста в критичному стані. Багато очевидців вже встигли порівняти тисняву в Турині з трагедією, що сталася з уболівальниками «Ювентуса» у 1985 році під час фіналу Кубка чемпіонів на бельгійському стадіоні «Ейзель».

Ейзельська трагедія сталася 29 травня 1985 року перед фінальним матчем Кубка європейських чемпіонів між англійським «Ліверпулем» та італійським «Ювентусом», коли дії англійських футбольних хуліганів спричинили тисняву і, як наслідок, обвал стіни стадіону «Ейзель» Брюссель, Бельгія). Тоді загинуло 39 осіб, 32 з яких були італійськими фанами, сотні людей отримали травми.

Фінальний матч цьогорічного турніру Ліги чемпіонів між мадридським «Реалом» і туринським «Ювентусом» пройшов у суботу в Кардіффі і завершився з рахунком 4: 1 на користь іспанської команди.

За ходом зустрічі в Турині в фан-зоні спостерігало понад 20 тисяч глядачів. Після третього голу «Реала» в натовпі був почутий гучний хлопок, який викликав паніку у людей, яка перетекла у масову тисняву. Спочатку повідомлялося про 200, потім про 600 постраждалих. Між тим їх кількість постійно зростає.