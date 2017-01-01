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    Кількість постраждалих внаслідок урагану в Москві перевищила 100 осіб

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    Наслідки негоди в Москві
    Наслідки негоди в Москві

    У понеділок через негоду загинули 11 жителів Москви

    У понеділок на Москву обрушився сильний вітер з поривами до 28 м/с і злива, число постраждалих в столиці Росії перевищило 100 осіб, повідомляє «ТАСС».

    Як повідомило ЗМІ джерело в екстрених службах, число постраждалих в Москві перевищило 100 осіб, 11 загиблих. Хворі поступили в 10 лікарень міста.

    Крім того, у Москві до кінця дня діє штормове попередження, а рятувальники, комунальні та дорожні служби, енергетики ліквідовують наслідки буревію в Москві і Центральному федеральному окрузі.

    «В центральній частині РФ і Москві знеструмленні понад 20 населених пунктів з населенням понад 4000 чоловік, повалені понад 1000 дерев, пошкоджено покрівлі більше 30 багатоповерхових і приватних житлових будинків, отримали пошкодження понад 10 автомобілів», - йдеться в повідомленні МНС Росії.

    Раніше повідомлялося, що жертвами урагану стали 11 осіб.  Через ураган температура повітря в Москві знизилася на десять градусів - до 15 градусів.

    Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

    Також внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Кремля.

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